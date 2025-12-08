Resumen: Durante la noche de las velitas en Bogotá se registraron 17 personas quemadas con pólvora, entre ellas siete menores. Once afectados permanecen hospitalizados. Las localidades con más casos fueron Usme, Engativá y Bosa. La Secretaría de Salud mantiene la alerta preventiva y reiteró su llamado a evitar el uso de pólvora y a acudir a atención médica inmediata ante cualquier quemadura.

¡Se prendieron las velitas… y las urgencias! 17 personas resultaron quemadas con pólvora en Bogotá, siete de ellas menores

La noche de las velitas en Bogotá dejó un balance preocupante: 17 personas lesionadas por el uso de pólvora, según el reporte consolidado este 8 de diciembre. Entre los afectados hay siete menores de edad y, de todos los casos registrados, once personas permanecen hospitalizadas. Seis de ellas son menores.

Los incidentes se concentraron especialmente en Usme, Engativá y Bosa, donde se presentaron los mayores números de lesionados. También hubo casos en San Cristóbal, Suba, Chapinero y Los Mártires. Con estos hechos, la cifra de quemados con pólvora en lo corrido de diciembre asciende a 18 en toda la ciudad, incluido un caso ocurrido días atrás en Usme.

Las autoridades de salud mantienen activa una alerta preventiva para evitar que las festividades se conviertan en escenarios de emergencia. Mientras las familias se preparan para las celebraciones decembrinas, los hospitales —tanto públicos como privados— continúan operando en modo prevención.

Hay unidades de cuidados intensivos disponibles, equipos especializados listos y personal capacitado para atender desde quemaduras superficiales hasta lesiones oculares graves, amputaciones o intoxicaciones por pólvora. En los casos que involucran a menores, además del manejo médico, se activan rutas de protección y acompañamiento psicosocial.

Esto le podría interesar: Los que no viajaron de Nacional a Cali por lesión: uno está próximo a regresar

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El Distrito también adelanta un trabajo articulado con varias entidades para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora. La SDS coordina acciones junto a las secretarías de Gobierno, Seguridad y Movilidad; además de Bomberos, IDIGER, la Policía Metropolitana, el ICBF y las alcaldías locales, reforzando campañas pedagógicas y operativos en toda la ciudad.

Las autoridades insisten en que la mayoría de emergencias por pólvora son evitables y recuerdan algunas recomendaciones esenciales en caso de sufrir una quemadura. Lo más importante es evitar remedios caseros: nada de cremas, ungüentos, sábila, café o aceites. Estos productos contaminan las heridas y empeoran su evolución.

Tampoco se debe usar algodón, microporo o esparadrapo; lo adecuado es cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa húmeda. Las ampollas no deben reventarse y, en quemaduras profundas, no se deben ingerir líquidos. Incluso cuando la lesión parece leve, es indispensable acudir a un servicio de salud para evitar infecciones o secuelas.

Las autoridades insisten en que disfrutar de las fiestas no puede convertirse en un riesgo para la vida. El llamado es claro: la pólvora, mejor dejarla en manos de expertos.