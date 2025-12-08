Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía incautó 740 kilos de material pirotécnico que eran transportados sin autorización en un camión en Ciudad Bolívar, durante un operativo de verificación. En el vehículo se encontraron volcanes, bengalas y otros artefactos avaluados en más de 30 millones de pesos. Los responsables recibieron comparendo y el Distrito reiteró el riesgo que representa almacenar pólvora de forma irregular.

¡Explosivo hallazgo en Ciudad Bolívar! Caen 740 kilos de pólvora ocultos en un camión durante una inspección policial

Una nueva ofensiva contra la comercialización ilegal de pólvora dejó como resultado la incautación de 740 kilos de material pirotécnico que eran transportados sin permiso en un camión en el barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El hallazgo se produjo mientras la patrulla Anti-Pólvora realizaba recorridos de verificación en establecimientos comerciales y adelantaba actividades de sensibilización sobre la normativa que prohíbe la venta de estos artefactos, en cumplimiento del Decreto 2174 de 2023.

Durante esos controles, los uniformados detectaron un vehículo que presentaba señales asociadas al transporte de material peligroso, lo que motivó una inspección más rigurosa.

Dentro del camión fueron encontradas cajas y pacas de volcanes, bengalas, voladores, mechas y otros elementos pirotécnicos, con un avalúo superior a los 30 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, la carga se movilizaba sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, representando un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Esto le podría interesar: ¡Cayó el terror de Usme! Alias ‘El Zarco’, señalado de abusar de varias mujeres en Entrenubes, fue enviado a la cárcel

En medio del procedimiento, los responsables de la mercancía discutieron con los uniformados; sin embargo, el comparendo fue impuesto y todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes.

Incautado otro cargamento de pólvora. Esta vez se encontraron 740 kilos dentro de cajas en un camión que se movilizaba en Ciudad Bolívar. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Volcanes, bengalas y voladores avaluados en más de $30 millones que hoy no pondrán en riesgo a cientos de personas en el Día de las Velitas.… pic.twitter.com/UM5X3uHQ1t — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 7, 2025

El Distrito destacó que estos controles hacen parte del plan ‘Una Navidad Segura’, que busca prevenir emergencias derivadas del uso indebido de pólvora.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, recordó el peligro que implica almacenar grandes cantidades de pirotecnia en espacios no autorizados: “Es un material altamente inestable. Una chispa o una variación de temperatura puede generar una explosión. Quienes viven cerca de estos lugares también están en riesgo”.

Las autoridades reiteraron que la comunidad puede reportar bodegas clandestinas o transporte irregular de pólvora a través de la Línea 123.