Se perdió Key en Manrique ¿Lo has visto?

Key es un perrito que se perdió el 25 de octubre en el Barrio Manrique Las Granjas, Medellín, durante la tarde.

Key es un perrito que se perdió el 25 de octubre en el Barrio Manrique Las Granjas, Medellín, durante la tarde.

Si lo has visto o sabes de su paradero, por favor comunícate por WhatsApp a los números: 604 5922198 o 314 8195426

