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Resumen: Mhoni Vidente volvió a referirse al Mundial 2026 y aseguró que Colombia podría convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. Aunque mencionó a selecciones como Portugal, Argentina y Francia entre las favoritas para llegar a las instancias definitivas, no descartó que la Tricolor tenga una destacada actuación. Además, señaló que España, Portugal o Argentina serían los principales candidatos para quedarse con el título.

¿Se nos dará el milagro? Mhoni Vidente lanzó nueva predicción sobre Colombia y la final del Mundial 2026

Las proyecciones alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 siguen despertando interés entre los aficionados al fútbol. Más allá de los análisis deportivos y las estadísticas, una de las voces que más ha llamado la atención en los últimos meses es la de Mhoni Vidente, quien volvió a pronunciarse sobre el rumbo del torneo y dejó abierta la posibilidad de que la Selección Colombia tenga un papel destacado.

La astróloga cubana compartió recientemente nuevas visiones sobre el certamen que se disputa en Norteamérica. Sus declaraciones captaron la atención de miles de seguidores, especialmente en Colombia, donde algunos recuerdan comentarios anteriores relacionados con el desempeño de la Tricolor.

Según explicó, el panorama del campeonato todavía podría dar varios giros inesperados a medida que se definan las fases decisivas. Aunque reconoció la fortaleza de algunas selecciones favoritas, también consideró que otros equipos tendrían capacidad para alterar los pronósticos iniciales.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue precisamente la referencia al combinado nacional. Sin precisar hasta qué instancia podría avanzar, señaló que cuenta con las condiciones para convertirse en una de las revelaciones del torneo gracias al nivel mostrado por varios de sus jugadores.

Las declaraciones alimentaron el entusiasmo de numerosos aficionados, que interpretaron sus palabras como una señal positiva para las aspiraciones cafeteras en la cita mundialista.

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Los equipos que aparecen en sus visiones

Al hablar sobre los posibles protagonistas de la recta final, mencionó a varias potencias que históricamente han sido protagonistas en los grandes escenarios internacionales.

Entre las selecciones con mayores posibilidades de llegar a las últimas rondas aparecen países que han mantenido un rendimiento sólido tanto en competencias continentales como en torneos de alcance global.

Incluso, señaló que una eventual final podría tener como protagonistas a Portugal, Argentina o Francia, tres equipos que llegaron al certamen respaldados por figuras de primer nivel y plantillas altamente competitivas.

Aun así, insistió en que Colombia podría convertirse en una de las grandes sorpresas del campeonato.

El pronóstico sobre el campeón

Aunque muchos esperaban que señalara un favorito absoluto, prefirió limitarse a un grupo reducido de candidatos con opciones reales de levantar el trofeo.

“Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, manifestó Mhoni Vidente en su programa de Youtube.

La afirmación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los aficionados debatieron sobre las posibilidades reales de cada selección.

Argentina afronta el torneo con la responsabilidad de defender el título obtenido en la edición anterior, mientras que España y Portugal llegaron respaldadas por procesos deportivos que han fortalecido sus planteles y renovado buena parte de sus nóminas.

Más allá del fútbol

Durante la misma intervención, la vidente también se refirió a situaciones de carácter internacional que, según sus interpretaciones, podrían presentarse en los próximos meses.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden únicamente a sus percepciones personales y no cuentan con respaldo científico ni confirmación de entidades oficiales.

Mientras tanto, la atención del mundo sigue concentrada en lo que ocurre dentro de la cancha, donde cada partido acerca a las selecciones a la lucha por el título.

Por ahora, la ilusión permanece intacta entre los seguidores de la Tricolor. Aunque no anticipó cuál será su destino en el campeonato, sus comentarios fueron suficientes para alimentar la esperanza de quienes sueñan con ver a Colombia compitiendo entre las mejores selecciones del Mundial 2026.