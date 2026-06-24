Resumen: El nivel mostrado por Juan Fernando Quintero, dándole pausa y claridad al último cuarto de cancha, sumado a la potencia física de Jhon Córdoba arriba, ponen a dudar positivamente al cuerpo técnico para armar el XI inicialista que buscará el liderato perfecto en Miami.

¡Espectacular salto en el Ranking FIFA! Colombia vence a Congo y se mete en la élite mundial

Minuto30.com .- El arranque de la Selección Colombia en el Mundial 2026 no solo tiene celebrando al país por la clasificación anticipada a los 16avos de final, sino que también ha tenido un impacto inmediato en la élite del fútbol global. El triunfo 1-0 ante la República Democrática del Congo, con el agónico e importante gol de Daniel Muñoz, ratifica el gran momento del proceso de Néstor Lorenzo.

Salto de gigante en el Ranking FIFA

Gracias a los 14.81 puntos sumados en esta segunda fecha mundialista, la Tricolor escaló posiciones de peso en el escalafón internacional:

Nueva posición: 11° a nivel mundial, ganando dos puestos.

Rivales superados: Con este ascenso, Colombia deja atrás a potencias recientes y rivales directos como México, Croacia y Estados Unidos.

El invicto y la regularidad del equipo bajo el mando de Lorenzo siguen cotizando al alza en los ojos de la prensa internacional, que ya mira a Colombia como un rival de mucho cuidado en las fases de eliminación directa.

La «Final» del Grupo K: Por el liderato y el camino «fácil»

Aunque el tiquete a la siguiente ronda ya está asegurado en el bolsillo (6 puntos de 6 posibles), el partido de cierre de la fase de grupos no es de trámite. Terminar en el primer lugar es vital para evitar cruces prematuros con los pesos pesados del torneo en la llave de 16avos.

CRONOGRAMA GRUPO K (FECHA 3)

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│ Colombia vs. Portugal │ │ RD Congo vs. Uzbekistán │

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│ • Hora: 6:30 p.m. (Col) │ │ • Hora: 6:30 p.m. (Col) [Simultáneo] │

│ • Sede: Hard Rock Stadium (Miami) │ │ • Importancia: Definición del segundo │

│ • Objetivo: Asegurar el liderato. │ │ lugar o mejor tercero del grupo. │

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Las claves de Néstor Lorenzo para el choque de gala

Lejos de salir a especular o a cuidar piernas, se presume que Lorenzo pondrá toda la carne en el asador contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía. La estructura del equipo combina la memoria colectiva del subcampeonato de América con variantes frescas:

La base se respeta: Hombres de confianza en el esquema que mantienen el bloque defensivo y la salida rápida.

Sangre nueva: La inclusión de piezas como Gustavo Puerta le ha dado un oxígeno necesario al medio campo en los momentos de alta intensidad.

Los revulsivos que piden titularidad: El nivel mostrado por Juan Fernando Quintero, dándole pausa y claridad al último cuarto de cancha, sumado a la potencia física de Jhon Córdoba arriba, ponen a dudar positivamente al cuerpo técnico para armar el XI inicialista que buscará el liderato perfecto en Miami.