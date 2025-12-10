“Se me vino el mundo encima”: Madre de Yeferson Cossio sufrió aparatoso accidente cerca de Medellín

Resumen: La madre de Yeferson Cossio sufrió un fuerte accidente automovilístico en una vía cercana a Medellín, que dejó su vehículo completamente volcado. Aunque el susto fue grande, ella resultó fuera de peligro y ya se recupera en casa de los golpes y el impacto emocional. Cossio contó lo ocurrido visiblemente afectado, afirmó que sintió que “se le vino el mundo encima” al enterarse y agradeció los mensajes de apoyo, pidiendo mantener el foco en el bienestar de su madre durante su recuperación.

La familia del creador de contenido Yeferson Cossio vivió momentos de gran angustia luego de que su madre, Luz Dary, sufriera un fuerte accidente de tránsito en una vía cercana a Medellín. El vehículo en el que viajaba terminó volcado, generando alarma entre sus allegados y seguidores.

El influenciador se encontraba en Bogotá cumpliendo compromisos cuando recibió la primera alerta sobre lo ocurrido. Al no lograr comunicarse con su madre, su preocupación aumentó. Minutos después, un agente de tránsito lo contactó desde el teléfono de Luz Dary para informarle sobre el siniestro.

“Fueron los 30 minutos más largos de mi vida”, relató Cossio. “Le hice más de 300 llamadas y nada… no respondía”.

En Medellín, su hermana menor, Gisela, fue la primera en llegar al lugar tras ubicar el celular de su madre. Allí encontró el carro completamente volcado y a Luz Dary en evidente estado de shock.

Causa del accidente y estado de salud

De acuerdo con Cossio, el incidente se habría producido por un microsueño que afectó a su madre y a su pareja mientras conducían. Esto provocó que el vehículo se saliera de la vía e impactara contra una estructura metálica, ocasionando el volcamiento.

“Les dio un microsueño y cogieron la baranda… el carro quedó vuelto nada”, explicó.

Aunque el accidente fue grave, los exámenes médicos confirmaron que Luz Dary no sufrió fracturas ni lesiones internas. Presentó hematomas y golpes superficiales, por lo que fue estabilizada y posteriormente dada de alta.

“Es prácticamente un milagro que no tenga una sola fractura”, dijo Cossio, aún conmovido.

Un día especialmente doloroso

El accidente ocurrió en una fecha especialmente sensible para la familia: el aniversario de la muerte del padre de Yeferson, quien falleció siete años atrás. Además, su madre tiene actualmente la misma edad que él tenía cuando murió, un detalle que intensificó el temor y la carga emocional del momento.

“Era imposible no pensar lo peor. Era como revivir el peor día de nuestras vidas”, expresó el creador de contenido.

El mensaje de Luz Dary

Tras superar el susto, Luz Dary publicó imágenes del vehículo volcado acompañadas de un mensaje de gratitud y reflexión. Aseguró sentirse agradecida por seguir con vida y por las enseñanzas que le dejó el accidente.

“No me canso de darle gracias a Dios por conservarme la vida y por la sabiduría que queda después de todo esto”, escribió, destacando que, pese al impacto emocional, obtuvo aprendizajes valiosos.

Cossio también compartió una reflexión sobre lo inesperada que puede ser la vida y la importancia de valorar a la familia.

“Hoy puedo reírme del susto, pero perfectamente pude estar despidiendo a mi mamá. Todo cambia en un segundo”, afirmó.

Luz Dary ya se encuentra en casa y en condición estable, recuperándose de los golpes y del impacto emocional. La familia agradeció los mensajes de apoyo recibidos y pidió mantener el enfoque en el bienestar de la madre mientras avanza su recuperación.