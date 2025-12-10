Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Ante 45 mil personas ! Shakira cantó «Acróstico» con sus hijos, en Argentina

Minuto30.com .- Una noche verdaderamente inolvidable se vivió en Buenos Aires durante la segunda fecha del show de Shakira en el Estadio Vélez Sarsfield.

La superestrella colombiana sorprendió a los más de 45 mil asistentes al interpretar “Arcóstico” junto a sus hijos, Milan y Sasha, regalando un momento único y emotivo que se convirtió en el punto cumbre de la noche.

El inesperado dueto familiar encendió la multitud y consolidó la segunda presentación de Shakira en Buenos Aires como un evento memorable para sus fanáticos.

Sony Music compartió el video en X

✨ Noche inolvidable en Vélez: @shakira sorprendió al público cantando junto a sus hijos frente a más de 45 mil personas.

Un momento único que encendió la segunda fecha de sus shows en Buenos Aires. pic.twitter.com/IamdhqLIeB — Sony Music Argentina (@SonyMusicArg) December 10, 2025

