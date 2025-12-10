¡Ante 45 mil personas ! Shakira cantó «Acróstico» con sus hijos, en Argentina

Resumen: El inesperado dueto familiar encendió la multitud y consolidó la segunda presentación de Shakira en Buenos Aires
Minuto30.com .- Una noche verdaderamente inolvidable se vivió en Buenos Aires durante la segunda fecha del show de Shakira en el Estadio Vélez Sarsfield.
La superestrella colombiana sorprendió a los más de 45 mil asistentes al interpretar “Arcóstico” junto a sus hijos, Milan y Sasha, regalando un momento único y emotivo que se convirtió en el punto cumbre de la noche.
El inesperado dueto familiar encendió la multitud y consolidó la segunda presentación de Shakira en Buenos Aires como un evento memorable para sus fanáticos.
Sony Music compartió el video en X
✨ Noche inolvidable en Vélez: @shakira sorprendió al público cantando junto a sus hijos frente a más de 45 mil personas.
Un momento único que encendió la segunda fecha de sus shows en Buenos Aires. pic.twitter.com/IamdhqLIeB
— Sony Music Argentina (@SonyMusicArg) December 10, 2025
Aquí más Noticias de Entretenimiento
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios