¡Ante 45 mil personas ! Shakira cantó «Acróstico» con sus hijos, en Argentina

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Video

    El inesperado dueto familiar encendió la multitud y consolidó la segunda presentación de Shakira en Buenos Aires

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una noche verdaderamente inolvidable se vivió en Buenos Aires durante la segunda fecha del show de Shakira en el Estadio Vélez Sarsfield.

    La superestrella colombiana sorprendió a los más de 45 mil asistentes al interpretar “Arcóstico” junto a sus hijos, Milan y Sasha, regalando un momento único y emotivo que se convirtió en el punto cumbre de la noche.

    El inesperado dueto familiar encendió la multitud y consolidó la segunda presentación de Shakira en Buenos Aires como un evento memorable para sus fanáticos.

    Sony Music compartió el video en X

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


