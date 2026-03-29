Resumen: Un carro fue arrastrado por la fuerza de la corriente en San Antonio de Prado durante las fuertes lluvias del sábado 28 de marzo. El incidente ocurrió en el sector de Los Rieles, mientras que otras veredas, como La Verde, también registraron daños en viviendas por el desbordamiento de quebradas. Bomberos y autoridades locales atendieron la emergencia y hacen un llamado a la precaución en las vías de ladera.

¡Se lo llevó la creciente! Carro terminó en la quebrada tras el aguacero que azotó a San Antonio de Prado

Durante la tarde del sábado 28 de marzo, un fuerte aguacero en Medellín provocó emergencias en el corregimiento de San Antonio de Prado, incluyendo el arrastre de un vehículo por una creciente súbita en el sector de Los Rieles, sobre la vía que conduce hacia Tierra Alta.

El vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua, generando alarma entre los vecinos del sector. Gracias a la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, el carro fue recuperado, evitando que la situación se complicara aún más. La visibilidad reducida y las difíciles condiciones del terreno fueron factores que contribuyeron al accidente.

Contexto de las fuertes lluvias

El incidente con el vehículo ocurre en medio de un episodio de precipitaciones que también afectó viviendas en otras veredas de San Antonio de Prado, especialmente en La Verde, donde la corriente de agua provocó daños a varias casas.

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“Luego de las fuertes precipitaciones que tuvimos en la tarde en el distrito de Medellín, el corregimiento de San Antonio de Prado tuvo las mayores afectaciones en la vereda La Verde, donde la corriente de agua afectó unas viviendas”, explicó Carlos Quintero, director del DAGRD.

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Otras zonas registraron emergencias menores. En Naranjitos, el aumento del caudal de una quebrada afectó algunas viviendas, mientras que en El Salado se presentó la pérdida de banca en una vía, la cual fue atendida con maquinaria para restablecer la movilidad.

Autoridades mantienen monitoreo constante

El alcalde Federico Gutiérrez indicó que los equipos de Bomberos, el DAGRD y la Alcaldía estuvieron desplegados para atender los puntos críticos del corregimiento. Además, se declaró alerta naranja en varias quebradas, incluyendo La Limona, Doña María y La Guayabala, ante el incremento de sus caudales.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a conducir con precaución, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales, destacando la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del riesgo.