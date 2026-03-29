Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Apuñalado y en un charco de sangre! Hallaron muerto a un habitante de calle en Naranjal

    Según versiones extraoficiales, el hombre encontrado en Naranjal presentaba múltiples heridas

    Publicado por: SoloDuque

    El hombre fue hallado en un charco de sangre en la calle 45 con carrera 68.
    El hombre fue hallado en un charco de sangre en la calle 45 con carrera 68. Foto: cortesía
    ¡Apuñalado y en un charco de sangre! Hallaron muerto a un habitante de calle en Naranjal

    Resumen: Autoridades acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad, para cerrar el paso y adelantar la Inspección Técnica a cadáver e iniciar las investigaciones que lleven a esclarecer tanto al responsable como los motivos del ataque.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La mañana de este domingo 29 de marzo se registró un violento homicidio en el centro-occidente de Medellín. Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue atacado con arma blanca en el sector de Naranjal, dejando una escena estremecedora para los transeúntes y trabajadores del sector.

    El hallazgo: Una escena dantesca

    El cuerpo fue localizado en la calle 45 con carrera 68, en inmediaciones de varios almacenes de grandes superficies y zonas residenciales.

    Según versiones extraoficiales, el hombre presentaba múltiples heridas propinadas con un objeto cortopunzante en cuello y pecho y fue hallado en medio de un charco de sangre.

    Por su vestimenta y pertenencias, se presume que se trataría de un habitante de calle.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Investigación en curso

    Autoridades acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad, para cerrar el paso y adelantar la Inspección Técnica a cadáver e iniciar las investigaciones que lleven a esclarecer tanto al responsable como los motivos del ataque.

    El cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal para conseguir su plena identificación y confirmar la causa de la muerte.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.