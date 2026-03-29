¡Apuñalado y en un charco de sangre! Hallaron muerto a un habitante de calle en Naranjal

Resumen: Autoridades acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad, para cerrar el paso y adelantar la Inspección Técnica a cadáver e iniciar las investigaciones que lleven a esclarecer tanto al responsable como los motivos del ataque.
Minuto30.com .- La mañana de este domingo 29 de marzo se registró un violento homicidio en el centro-occidente de Medellín. Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue atacado con arma blanca en el sector de Naranjal, dejando una escena estremecedora para los transeúntes y trabajadores del sector.
El hallazgo: Una escena dantesca
El cuerpo fue localizado en la calle 45 con carrera 68, en inmediaciones de varios almacenes de grandes superficies y zonas residenciales.
Según versiones extraoficiales, el hombre presentaba múltiples heridas propinadas con un objeto cortopunzante en cuello y pecho y fue hallado en medio de un charco de sangre.
Por su vestimenta y pertenencias, se presume que se trataría de un habitante de calle.
Investigación en curso
Autoridades acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad, para cerrar el paso y adelantar la Inspección Técnica a cadáver e iniciar las investigaciones que lleven a esclarecer tanto al responsable como los motivos del ataque.
El cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal para conseguir su plena identificación y confirmar la causa de la muerte.
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