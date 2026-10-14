¡Se lo llevaron dormido! Grúa cargó un carro con un joven adentro en Bogotá

Resumen: Un joven estudiante despertó cuando una grúa ya llevaba su carro a los patios de Álamos, en Bogotá. Pidió bajarse, pero el recorrido siguió.

Lo que iba a ser un descanso corto entre clases terminó en una pesadilla para un estudiante de Diseño de la Universidad de los Andes, en Bogotá. El joven despertó cuando una grúa ya transportaba su carro hacia los patios de Álamos, en el occidente de la capital.

El universitario contó que había parqueado el automóvil cerca de la institución después de pasar una noche sin dormir. En la tarde, mientras esperaba el cambio de clases, se acomodó en el carro para descansar un rato y terminó vencido por el sueño.

Cuando abrió los ojos, el vehículo ya estaba sobre la plataforma y en movimiento. De acuerdo con su versión, los funcionarios a cargo del procedimiento no advirtieron que había una persona adentro antes de subir el carro e iniciar el recorrido.

«En lo que yo me despierto, pues ya estaba en una grúa perdido», relató el joven a Noticias Caracol, al recordar el momento en que entendió lo que estaba ocurriendo.

Pidió que lo dejaran bajar, pero el recorrido siguió

Al notar la situación, lo primero que hizo fue tratar de ubicarse y buscar la manera de salir sin arriesgarse a sufrir un accidente. El estudiante aseguró que abrió una de las puertas y esperó a que los operarios frenaran la marcha.

Sin embargo, afirmó que les pidió a los trabajadores detenerse para poder descender y que estos no atendieron su solicitud. Según su testimonio, la grúa continuó su camino hacia el sector de Álamos con él todavía a bordo.

Ya cerca de la entrada de los patios, el universitario decidió quedarse dentro del vehículo. Esa decisión llevó a que integrantes de la Policía Nacional tuvieran que intervenir para atender el caso. El carro y la grúa permanecieron durante varias horas en el CAI de Álamos mientras se buscaba una solución.

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El procedimiento se extendió hasta la madrugada de este miércoles 14 de octubre. El estudiante señaló que hacia las 2:30 a.m. el personal se retiró del lugar, después de cerca de nueve horas en el CAI. Posteriormente, el automóvil fue llevado a los patios del mismo sector, donde quedó inmovilizado.

El principal reclamo del joven tiene que ver con la revisión que se hizo antes de cargar el carro. Admitió que el vehículo tiene vidrios polarizados, lo que dificulta ver hacia el interior, pero considera que esa condición no exime a los funcionarios de verificar con mayor cuidado si había alguien adentro.

«Yo sé que los muchachos revisaron el vehículo, pero como ustedes pueden ver, es un vehículo polarizado», dijo en diálogo con el programa El Ojo de la Noche. En su opinión, usar una linterna o hacer una inspección más minuciosa habría bastado para notar que él estaba dormido en el interior. También cuestionó que el traslado siguiera adelante luego de que él pidiera detenerlo.

En su reclamo, el estudiante mencionó el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, norma que regula la inmovilización de vehículos mal estacionados. Según su interpretación, un automóvil no debería ser trasladado a los patios cuando hay una persona en su interior.

Por ahora, el joven quedó con su vehículo inmovilizado en los patios. Sus padres manifestaron inconformidad por lo ocurrido y anunciaron que presentarán una denuncia. Con ella buscan que se aclare si los responsables del traslado aplicaron los controles necesarios antes de mover el automóvil.

El caso también abre la discusión sobre las verificaciones que deben hacerse cuando un carro tiene los vidrios oscuros y no es posible ver con claridad lo que hay dentro, un detalle que en esta ocasión terminó en un largo episodio en el occidente de Bogotá.

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