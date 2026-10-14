¡Macabro giro! Medicina Legal confirmó lo peor sobre el caso de Ana Lucía

Resumen: Nuevos hallazgos forenses en el caso de la niña Ana Lucía en Bogotá. La Fiscalía ampliará la imputación contra el detenido por acceso carnal violento.

El atroz caso de la menor Ana Lucía González, la niña de nueve años cuyo cuerpo fue localizado dentro de una red de alcantarillado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, tomó un rumbo decisivo en el ámbito judicial tras conocerse los dictámenes científicos de Medicina Legal.

La Fiscalía General de la Nación prepara una nueva y más rigurosa formulación de cargos en contra de Sheynner, luego de que los exámenes periciales practicados a los restos de la menor arrojaran contundentes indicios de violencia sexual previos a su fallecimiento, lo que fortalece la hipótesis del ente investigador y de los representantes legales de la familia afectada.

Las pruebas científicas recopiladas por los peritos forenses respaldan la tesis de que Ana Lucía González fue víctima de abuso sexual, un hecho devastador que se suma a la trágica secuencia de eventos que han rodeado este impactante caso.

Daniel Solarte, jurista a cargo de la representación de las víctimas, confirmó públicamente que los dictámenes especializados ratificaron las sospechas iniciales sobre la agresión física y sexual contra la pequeña. Ante estos elementos materiales probatorios, el organismo de control penal tipificará formalmente el delito de acceso carnal violento, sumándolo a los cargos que ya pesan sobre el procesado por feminicidio agravado y actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

El trágico desenlace de este caso comenzó a documentarse hace aproximadamente un mes, exactamente el 15 de septiembre de 2026, fecha en la que las labores operativas desplegadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron extraer el cuerpo de la menor del interior de una alcantarilla en el sur de la capital.

Desde el momento del hallazgo, los investigadores concentraron las pesquisas en el núcleo cercano de la víctima, determinando que Rojas Lares, quien era expareja sentimental de la hermana de la niña, sería el único responsable material del crimen, descartando hasta el momento la participación de terceros en la ejecución de los hechos.

A la complejidad procesal de este escabroso asesinato se suma una grave denuncia instaurada por la defensa de los familiares de la víctima, relacionada con presuntas maniobras de intimidación provenientes desde el interior del centro penitenciario donde permanece recluido el imputado.

Según expuso el abogado Solarte, el procesado habría logrado establecer contacto telefónico desde el penal de alta seguridad de Cómbita con su expareja para constreñirla, presionarla e intentar modificar sus declaraciones testimoniales ante las autoridades judiciales, además de buscar desprestigiar la labor de los abogados que acompañan a la familia golpeada por la tragedia.

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Frente a la gravedad de las amenazas e interferencias denunciadas, la representación de las víctimas radicó requerimientos formales ante el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La solicitud elevada busca que se adopte de manera urgente el traslado de Sheynner Rojas Lares hacia un pabellón o establecimiento de máxima seguridad que cuente con controles de comunicación estrictos, evitando así que el detenido continúe amedrentando a los allegados de la menor o entorpeciendo el avance del juzgamiento.

El avance de las investigaciones judiciales en este indignante caso, mantiene en alerta a las organizaciones de infancia y a la ciudadanía bogotana, que exige celeridad y máxima contundencia punitiva contra los responsables de vulnerar la vida e integridad de los niños.

Mientras se fija la fecha para la audiencia de ampliación de imputación de cargos, las autoridades penitenciarias deberán responder por las fallas en los esquemas de vigilancia que permitieron que el acusado realizara llamadas no autorizadas a la familia de la víctima desde su sitio de reclusión.

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