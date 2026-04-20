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Resumen: La Policía recuperó un vehículo robado en Puente Aranda y capturó a tres hombres tras encontrarlos en medio de una riña. Al verificar el automotor, se estableció que había sido sustraído de un taller sin autorización de su propietario. Uno de los detenidos tenía antecedentes por hurto y los tres quedaron a disposición de las autoridades.

¡Se lo llevaron del taller! Caen tres hombres con carro robado tras una riña en Puente Aranda

Un procedimiento policial en la localidad de Puente Aranda permitió recuperar un vehículo que había sido reportado como robado y dejó como resultado la captura de tres hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera. Los hechos están siendo investigados por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

La intervención se dio en medio de labores de patrullaje adelantadas por uniformados adscritos al CAI Santa Matilde. Durante el recorrido, los policías detectaron un vehículo en el que se encontraban tres personas involucradas en lo que parecía ser una riña.

La situación llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron intervenir y realizar la verificación correspondiente.

Hallazgo durante un procedimiento de rutina

Al momento del registro, los hombres no pudieron presentar documentos que acreditaran la propiedad del automotor, lo que generó sospechas sobre su procedencia. Ante esta situación, fueron trasladados a la Estación de Policía de Puente Aranda para adelantar el proceso de identificación y esclarecer lo ocurrido.

Tras las verificaciones, las autoridades lograron contactar al propietario del vehículo, quien confirmó que el automotor había sido sustraído sin su autorización.

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Según se pudo establecer, el carro había sido dejado días antes en un taller de mecánica ubicado en el sector del 7 de agosto, donde debía permanecer bajo custodia. Sin embargo, habría sido retirado del lugar sin el consentimiento del dueño.

Investigación apunta a posible hurto desde el taller

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Las primeras indagaciones apuntan a que el hurto se habría cometido desde el mismo establecimiento donde se encontraba el vehículo, presuntamente por personas vinculadas al lugar. Este elemento es clave dentro del proceso investigativo que ahora adelantan las autoridades para determinar las responsabilidades.

Estos tres hombres (uno de nacionalidad extranjera), empleados de un taller mecánico, hurtaron un vehículo que estaba bajo su cuidado Pero no la tuvieron fácil y, gracias a los controles constantes, fueron ubicados en el sector de Santa Matilde y presentados ante la @FiscaliaCol pic.twitter.com/CxCcdBZuRL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 19, 2026

Uno de los capturados, además, registra antecedentes judiciales por el delito de hurto, lo que fue confirmado durante el procedimiento policial.

Los tres hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación judicial en el marco del proceso correspondiente.

Desde la Policía se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o esté relacionado con actividades delictivas, recordando que la Línea de Emergencias 123 está disponible para reportar este tipo de situaciones y facilitar la acción oportuna de las autoridades.