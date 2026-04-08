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Resumen: Protesta en la calle 26 de Bogotá genera caos vehicular y afecta movilidad hacia el aeropuerto El Dorado.

Protesta de taxistas paraliza la avenida El Dorado y afecta el tránsito hacia el aeropuerto en Bogotá

Una protesta registrada en la tarde de este miércoles 8 de abril, generó fuertes afectaciones en la movilidad sobre uno de los principales corredores viales de Bogotá.

La situación se presentó en la avenida El Dorado, a la altura del occidente de la ciudad, impactando especialmente el tránsito hacia el aeropuerto internacional.

De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el hecho se registró hacia primeras horas de la tarde, cuando un grupo de manifestantes ocupó varios carriles de la vía en sentido occidente-oriente.

La presencia de estas personas obligó a reducir la circulación de vehículos y generó congestión en la zona.

Al parecer, la protesta está dirigida por el gremio de taxistas que se concentraron en la calzada con pancartas y mensajes, lo que provocó la disminución del flujo vehicular.

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En algunos tramos, el tránsito se vio prácticamente detenido, mientras conductores buscaban alternativas para continuar su recorrido.

La congestión fue más notoria en los accesos al aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado, donde pasajeros y conductores reportaron demoras tanto en la entrada como en la salida de la terminal aérea.

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Ante este panorama, unidades del Grupo Guía de la Policía hicieron presencia en el lugar para regular la movilidad y tratar de reducir el impacto generado por la protesta. Sin embargo, las afectaciones se extendieron durante varias horas en este importante corredor vial.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se monitorea el desarrollo de la situación en la capital del país.

[01:00 p.m] #GestiónDeTráfico |⚠️🚧 Manifestantes se ubican en el corredor de la Av. El Dorado (Calle 26), sentido Occidente -Oriente y generan afectación en la salida del Aeropuero El Dorado.

👮🏼‍♂️Grupo Guía realiza gestión del Tráfico pic.twitter.com/3AE9ATkMSr — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 8, 2026

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