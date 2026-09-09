Resumen: Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, denunció haber sido víctima de un robo a mano armada en un establecimiento comercial de Villa Campestre, Puerto Colombia, mientras se encontraba acompañado de su esposa e hija. El artista relató que fue intimidado con un arma de fuego y aprovechó para cuestionar la situación de seguridad en el sector. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas frente a estos hechos y compartió un mensaje de fortaleza luego de lo ocurrido, asegurando que continuará adelante pese a la situación.

¡Lo apuntaron con un arma! Samuel Morales denuncia aterrador robo mientras estaba con su esposa e hija

Un momento que comenzó como una jornada familiar terminó en un episodio de inseguridad para el cantante vallenato Samuel Morales, hijo del fallecido artista Kaleth Morales. El intérprete denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un atraco mientras se encontraba acompañado por su esposa y su hija en un establecimiento comercial de Villa Campestre, en Puerto Colombia, Atlántico.

Según el relato compartido por Morales, durante el hecho un hombre lo amenazó con un arma de fuego y le quitó algunos objetos de valor. El cantante hizo pública la situación mediante una publicación en Instagram, donde puso el foco no solamente en la pérdida de sus pertenencias, sino en las circunstancias en las que ocurrió el robo.

En su mensaje, Morales explicó que el delincuente lo intimidó mientras sus familiares estaban presentes. “Acabo de ser víctima de robo y el delincuente me apuntó con un arma al frente de mi hija y mi mujer”, escribió.

La denuncia generó atención entre sus seguidores, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en un espacio donde el artista se encontraba acompañado de sus seres queridos.

Morales cuestionó la seguridad del sector

Después de dar a conocer lo ocurrido, el cantante se refirió a las condiciones de seguridad en Villa Campestre y dirigió un llamado a las autoridades para que se tomen medidas frente a este tipo de situaciones.

Morales expresó su inconformidad con la situación que, desde su perspectiva, atraviesa el sector. En una de sus publicaciones afirmó: “La seguridad de Villa Campestre está cada día peor”.

El artista también diferenció entre el valor de los objetos que le fueron sustraídos y las consecuencias que puede generar un episodio de este tipo. Para él, las pertenencias pueden recuperarse, mientras que una intimidación con arma representa una situación de mayor gravedad.

En ese sentido, pidió que las autoridades y la Policía atiendan la problemática de seguridad y trabajen para evitar que hechos similares continúen ocurriendo. También cuestionó que los responsables puedan cometer este tipo de delitos sin enfrentar consecuencias.

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Morales señaló además que este tipo de situaciones terminan afectando la percepción que se tiene de la ciudad. De acuerdo con lo que manifestó en sus redes sociales, tiene previsto compartir evidencias relacionadas con el presunto responsable del robo.

El cantante mostró una actitud de resiliencia después del episodio

Luego de contar lo sucedido, Samuel Morales publicó fotografías en las que mostró una actitud positiva frente a lo ocurrido. En una de ellas acompañó la imagen con un mensaje relacionado con su fe y con la manera en que decidió afrontar el momento.

“SEGUIMOS EN VICTORIA… Gracias, Dios, por nunca abandonar a tus hijos”, escribió el artista, quien también respondió a quienes pudieran interpretar el nuevo episodio como una señal de mala suerte.

Su mensaje terminó con una expresión de fortaleza ante la situación: “Aquí sigo levantándome con más fuerza”.

La publicación permitió conocer la posición del cantante después del atraco, aunque la información difundida no establece que se hayan producido lesiones físicas durante el hecho.

Un nuevo episodio de inseguridad en 2026

El caso ocurrido en Villa Campestre se suma a otro episodio de inseguridad que había involucrado al cantante meses atrás.

El 15 de mayo de 2026, Morales fue reportado como desaparecido luego de asistir a un evento en Bogotá. Posteriormente, sus familiares confirmaron que había sido localizado y señalaron que había sido víctima de un robo.

En ese momento circularon versiones sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho, aunque algunos detalles no fueron confirmados oficialmente. Ahora, varios meses después, el artista vuelve a denunciar una situación relacionada con la delincuencia, esta vez en el departamento del Atlántico.

La nueva denuncia fue realizada directamente por Morales mediante sus redes sociales y pone nuevamente sobre la mesa su preocupación por la seguridad en los lugares que frecuenta.

Por ahora, el cantante ha centrado su pronunciamiento en relatar lo sucedido, cuestionar las condiciones de seguridad de Villa Campestre y solicitar una respuesta de las autoridades frente a la delincuencia en el sector.