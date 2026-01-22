Washington Aguerre atajó cuatro penales, pero la ineficacia de Peñarol ante Colo Colo lo dejó sin el título de la serie. Foto: Club Atlético Peñarol

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En una noche insólita por la Serie Río de la Plata, el arquero de Peñarol, Washington Aguerre, firmó una actuación heroica al atajar cuatro penales frente a Colo Colo, una gesta que increíblemente no fue suficiente para alcanzar el título. Pese a su exhibición bajo los tres palos, sus compañeros fallaron seis ejecuciones, condenando al equipo al subcampeonato y dejando a Aguerre con las manos vacías tras uno de los rendimientos individuales más destacados y, a la vez, menos recompensados del torneo amistoso

¿Se llevó la sal? Aguerre sigue su racha de subcampeonatos, tapó 4 penales y aún así perdió título amistoso con Peñarol

En el marco de la Serie Río de la Plata, el arquero de Peñarol, Washington Aguerre, protagonizó una actuación que rozó lo épico pero terminó en decepción.

Durante la definición por penales frente a Colo Colo, el guardameta uruguayo logró la increíble hazaña de atajar cuatro remates, una marca pocas veces vista en el fútbol profesional.

Su despliegue bajo los tres palos parecía garantizar el trofeo amistoso para el conjunto “Carbonero”, convirtiéndose momentáneamente en el héroe de la jornada.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada debido a la insólita ineficacia de sus propios compañeros.

Pese a que Aguerre cumplió con creces su labor al detener casi la mitad de los envíos del equipo chileno, los ejecutores de Peñarol fallaron un total de seis cobros, desperdiciando cada una de las oportunidades de ventaja que su portero les había otorgado.

Lea también: https://www.minuto30.com/rugido-de-autoridad-santa-fe-se-corona-super-campeon-ante-el-junior/1695899/

¿Se llevó la sal? Aguerre sigue su racha de subcampeonatos, tapó 4 penales y aún así perdió título amistoso con Peñarol

Esta falta de puntería neutralizó por completo la gesta del arquero, dejando a los aficionados con una sensación de incredulidad absoluta.

Finalmente, el equipo uruguayo debió conformarse con el subcampeonato tras una tanda que pareció interminable.

La paradoja de la noche quedó sellada con la imagen de un Aguerre monumental que, tras haber hecho todo lo humanamente posible para ganar, se retiró del campo con las manos vacías.

La “sal” o mala fortuna se ensañó con el portero, quien a pesar de su histórica estadística, no pudo coronar su brillante actuación con el título del certamen veraniego.

NI UNO, NI DOS, NI TRES… ¡CUATRO! Washington Aguerre atajó CUATRO penales en la tanda vs. Colo Colo pero no le alcanzó a Peñarol para quedarse con el triunfo. #Serie2026

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HgtTAoODFI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

Más noticias de Deporte