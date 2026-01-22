Independiente Santa Fe goleó 3-0 al Junior, conquistando su quinta Superliga 2026 ante un "Tiburón" que sigue sin ganar con Muriel. Foto: Independiente Santa Fe

¡Rugido de autoridad! Santa Fe se corona Súper Campeón ante el Junior

Independiente Santa Fe ratificó su jerarquía en el fútbol colombiano al consagrarse campeón de la Superliga 2026.

Tras una serie intensa, el cuadro “Cardenal” logró imponerse con autoridad ante el Junior de Barranquilla, sellando una goleada en el partido de vuelta que desató la euforia en la capital del país.

Con este nuevo trofeo, los “Leones” alcanzan su quinta corona en la historia de esta competición, consolidándose como el máximo referente del torneo.

La definición comenzó a gestarse en el partido de ida disputado en el Estadio Metropolitano, donde ambos equipos firmaron un empate 1-1.

En aquella ocasión, el experimentado Hugo Rodallega adelantó a los bogotanos en el cierre del primer tiempo (45+6′), mientras que Teófilo Gutiérrez rescató la igualdad para “El Tiburón” al minuto 73.

Sin embargo, la paridad se rompería definitivamente en el Estadio El Campín, donde Santa Fe mostró su mejor versión.

En el duelo de vuelta, el conjunto local no dio margen a la duda. Ewil Murillo abrió el marcador apenas al minuto 5, marcando el camino del triunfo.

Antes de irse al descanso, Rodallega volvió a aparecer al 45+3′ para ampliar la ventaja, y finalmente, Nahuel Bustos sentenció el 3-0 definitivo en el tiempo de reposición (90+4′).

Con un marcador global de 4-1, Santa Fe demostró una superioridad táctica y física que dejó sin opciones al conjunto barranquillero.

La otra cara de la moneda la vive el Junior de Barranquilla, que atraviesa una crisis temprana en esta temporada 2026.

La llegada del estelar Luis Fernando Muriel no ha sido suficiente para enderezar el rumbo, pues el delantero ha tenido que presenciar la derrota de su equipo en los dos encuentros que ha disputado.

El panorama es preocupante para el equipo de “La Arenosa”: tras tres partidos jugados, acumulan un empate y dos derrotas, registrando un rendimiento crítico de apenas el 11%.

