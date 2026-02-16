¡Se les voló alias ‘Lobo’! Capturan a dos e incautan poderoso arsenal tras combates en San Andrés de Cuerquia

Resumen: En zona rural de San Andrés de Cuerquia, tropas del Ejército, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, sostuvieron combates contra integrantes de la Estructura 36 de las disidencias de las FARC. La operación dejó dos capturados y la incautación de fusiles, pistolas, munición, explosivos y material de intendencia. Alias ‘Lobo’, señalado cabecilla de la comisión y hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’, logró huir. Según inteligencia militar, el grupo buscaba reactivar el autodenominado Frente Quinto y expandir su presencia en el Norte antioqueño.

En una operación coordinada entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron capturar a dos presuntos integrantes del grupo armado residual Estructura 36 y confiscar un amplio arsenal en zona rural de San Andrés de Cuerquia, al Norte de Antioquia. La acción militar, que buscaba impedir la reactivación del autodenominado Frente Quinto, dirigido por alias Primo Gay, constituye un golpe estratégico a la estructura criminal que opera en la región.

Las operaciones fueron ejecutadas por tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de Crimen Organizado Medellín y el CTI Antioquia de la Fiscalía. Durante los enfrentamientos, se detectó la presencia de presuntos miembros de la comisión de finanzas de la Estructura 36, bajo el mando de alias Lobo, señalado como colaborador cercano de alias Primo Gay.

El balance de la acción fue significativo: las autoridades incautaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de distintos calibres, 31 proveedores para armas, una granada, tres artefactos explosivos, seis teléfonos celulares y diverso material de intendencia. Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras que alias Lobo, quien cuenta con órdenes de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, habría logrado huir del lugar junto con otros integrantes del grupo armado.

Esto le podría interesar: ¡Se dieron de frente! Accidente en la vía La Apartada-Caucasia deja varios heridos

Según información de inteligencia militar, esta estructura se había trasladado desde Briceño a San Andrés de Cuerquia para ocupar el territorio dejado por la comisión de alias 09, neutralizada en septiembre de 2025. Además, esta comisión tendría la misión de planear acciones terroristas contra unidades militares y la infraestructura crítica de la región, así como de fortalecer las capacidades logísticas y armadas de las disidencias.

Con esta intervención, el Ejército Nacional asegura la afectación del subsistema armado de las disidencias en la región, limitando sus planes de expansión y debilitando sus operaciones de financiamiento e inteligencia delictiva. Se trata, según el Ejército, de la segunda desarticulación de esta comisión, lo que demuestra la continuidad de los esfuerzos por mantener la seguridad en el Norte de Antioquia.

Las autoridades recalcaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para neutralizar a los grupos armados residuales que amenazan la tranquilidad de las comunidades, asegurando que se mantendrán operaciones de control territorial y seguimiento a las estructuras criminales.