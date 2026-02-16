Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: De acuerdo con las primeras informaciones desde la zona los dos conductores presentan heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales de la región.

¡Se dieron de frente! Accidente en la vía La Apartada-Caucasia deja varios heridos

Minuto30.com .- Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las horas e la mañana de este lunes en el corredor vial que comunica a La Apartada con Caucasia, generando una emergencia que obligó al cierre parcial de la vía y al traslado urgente de los involucrados a centros hospitalarios.

En el siniestro colisionaron de frente un camión tipo turbo y un vehículo de estacas. El impacto fue de tal magnitud que ambos automotores sufrieron daños considerables en sus cabinas, dejando como saldo a los dos conductores lesionadas.

Según versiones extraoficiales, recogidas por medios locales, uno de los vehículos iba a hacer un adelantamiento y se encontró de frente con el otro camión y fue donde se produjo la grave colisión.

Reporte de víctimas y atención médica

De acuerdo con las primeras informaciones desde la zona, los dos conductores presentan heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales de la región.

Conductores que transitaban por la zona ayudaron en los primeros minutos de la emergencia mientras llegaban las unidades de socorro.

Un corredor vial bajo la lupa

La comunidad y los transportadores han expresado su creciente preocupación por la alta accidentalidad en el tramo La Apartada-Caucasia. Este sector ha sido escenario de múltiples tragedias viales en el pasado, lo que abre el debate sobre las causas:

Falta de señalización: Habitantes denuncian que hay puntos ciegos y tramos con demarcación deficiente.

Imprudencia: El exceso de velocidad en las rectas de este corredor suele ser el detonante de choques frontales al intentar adelantar.

Estado de la vía: Se investiga si factores mecánicos o baches en el asfalto pudieron incidir en este choque.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar realizando el peritaje para determinar las causas exactas del choque. Se recomienda a quienes viajan hacia el Bajo Cauca o el departamento de Córdoba:

Reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Evitar maniobras de adelantamiento en zonas no permitidas.

Estar atentos a las indicaciones de la Policía de Carreteras mientras se retiran los vehículos de la calzada.