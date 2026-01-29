Resumen: EPM restableció la energía en Los Naranjos y Los Balsos tras las lluvias en Medellín. Aún hay 334 clientes sin luz en el Alto de Las Palmas por caída de árboles.

¡Volvió la luz! EPM reparó los daños en Los Balsos y Los Naranjos, pero el Alto de Las Palmas continúa sin energía

Tras la noche de caos por lluvias y oscuridad que vivieron miles de ciudadanos en el sur de Medellín, las cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) han logrado importantes avances en la recuperación de la infraestructura eléctrica.

Durante la madrugada de este jueves 29 de enero, los técnicos trabajaron sin descanso para retirar postes caídos y reparar redes dañadas por el violento aguacero, logrando restablecer con éxito el fluido de energía en los sectores de Los Naranjos y Los Balsos.

Según el último reporte, sobre las 7:30 a.m., el servicio de energía permanece suspendido para 334 clientes en el sector del Alto de Las Palmas, específicamente a la altura de la Cola del Zorro.

La principal dificultad en este punto radica en una palma que colapsó sobre las cuerdas de alta tensión y la imposibilidad de que las grúas de gran tamaño accedan al terreno debido a la inestabilidad del suelo, lo que ha obligado al desplazamiento de personal adicional para realizar labores manuales de reparación.

EPM confirmó que otros circuitos que cubren las zonas entre El Tesoro y Las Palmas ya operan con total normalidad desde las primeras horas de la mañana.

Las labores de normalización operativa continúan bajo estricta vigilancia del centro de control para evitar nuevas interrupciones.

Se recuerda a los habitantes de El Poblado que aún presenten fallas puntuales en sus transformadores o acometidas, reportar la novedad a la línea de atención 604 44 44 115 o a la línea gratuita de daños 01 8000 415 115.

Se espera que antes del mediodía la energía retorne al sector de la Cola del Zorro, una vez se logre remover la vegetación que bloquea las redes de suministro y se garantice la seguridad de las cuadrillas que trabajan en la zona de ladera.

