Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La desaparición de Yulixa Toloza sigue bajo investigación en Bogotá, mientras la vidente Alexandra Mundial aseguró en una lectura espiritual que el procedimiento estético “se les salió de las manos” y que la mujer habría sido retirada en delicado estado de salud, mencionando además la posible participación de varias personas y distintos escenarios que, según dijo, percibió en su visión, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

“Se les salió de las manos”: la impactante hipótesis de una vidente sobre la desaparición de Yulixa Toloza

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, mientras su paradero continúa sin establecerse.

En medio de la incertidumbre, han circulado versiones no oficiales en redes sociales, entre ellas las declaraciones de la vidente Alexandra Mundial, quien aseguró haber realizado una lectura espiritual sobre el caso.

“Se les salió de las manos”: la versión de Alexandra Mundial

De acuerdo con lo expuesto por la vidente en una intervención difundida en redes sociales, lo ocurrido alrededor del procedimiento habría derivado en una situación crítica dentro del establecimiento donde fue atendida la mujer.

“Se les complicó, se les salió de las manos. Ellos presintieron que iba a morir y salieron huyendo”, afirmó durante su relato.

En su interpretación, Alexandra sostiene que la mujer no habría permanecido consciente durante todo el proceso posterior al procedimiento estético, sino que su estado de salud habría empeorado con el paso de las horas.

“Ella fue sacada de la clínica en muy malas condiciones de salud. Yo veo que están involucrados dos hombres y dos mujeres. Eso se complicó, presintieron que iba a morir y salieron huyendo”, agregó.

Esto le podría interesar: ¡Impactante video! Así habrían sacado a Yulixa del centro estético antes de su desaparición

Posibles escenarios descritos en su lectura

La vidente también mencionó imágenes que, según ella, habría percibido durante su lectura espiritual. Entre ellas, habló de un posible lugar de permanencia dentro de Bogotá, que describió como una casa o apartamento, además de referencias a elementos urbanos como una panadería cercana.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En otra parte de su intervención, reiteró su percepción sobre el estado de la mujer:

“Ella no salió de ahí completamente fuera de este mundo. Yo la veo con vida al principio, pero con el pasar de las horas pasó al plano de la oscuridad”.

Finalmente, insistió en que visualizaba un entorno de preocupación y un posible intento de ocultar evidencias, aunque estas afirmaciones corresponden exclusivamente a su lectura espiritual y no hacen parte de información oficial.

“Yo veo mucha oscuridad a su alrededor. Solo espero que la puedan encontrar pronto. Las autoridades deben actuar con prontitud”, concluyó.

Investigación oficial sigue activa

Por ahora, el caso de Yulixa Toloza sigue bajo investigación de las autoridades competentes, que continúan verificando testimonios, analizando material recolectado y revisando las condiciones en las que funcionaba el establecimiento donde se realizó el procedimiento estético.

Las versiones entregadas por la vidente no hacen parte del expediente oficial y se mantienen únicamente como interpretaciones personales difundidas en redes sociales, mientras avanza la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido.