Resumen: Nuevos videos de seguridad se convirtieron en pieza clave en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Las imágenes muestran cuando dos hombres la sacan del lugar y la suben a un vehículo, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda y en el análisis de los hechos.

¡Impactante video! Así habrían sacado a Yulixa del centro estético antes de su desaparición

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza continúa rodeada de incertidumbre y cada vez aparecen más elementos que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido. En las últimas horas se conocieron nuevas grabaciones de cámaras de seguridad que muestran el momento en que la mujer habría sido retirada del centro estético donde se practicó un procedimiento médico en el sur de Bogotá.

Yulixa, una estilista de 52 años, fue vista por última vez luego de asistir al establecimiento Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, donde se sometió a una lipólisis láser. Desde entonces, sus familiares y amigos no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Videos se convierten en pieza clave de la investigación

Las imágenes conocidas recientemente muestran a dos hombres sacando a la mujer del lugar mientras aparentemente presentaba dificultades para movilizarse por sus propios medios. Posteriormente, fue ingresada a un vehículo particular que ahora es rastreado por las autoridades.

Según informó Blu Radio, unidades de la SIJIN avanzan en la búsqueda de la mujer y en la identificación de cada una de las personas involucradas en el traslado ocurrido la noche del 13 de mayo.

Un testigo que presenció la escena entregó un relato que hoy hace parte de las indagaciones:

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”.

El hombre aseguró que la situación ocurrió cerca de las 7:24 p.m. y llamó la atención de varias personas que esperaban transporte público en la zona. De acuerdo con su versión, inicialmente los sujetos habrían intentado subirla al baúl del vehículo, pero desistieron y finalmente la acomodaron en la parte trasera.

Seguimiento al vehículo

Las autoridades también analizan el recorrido realizado por el automóvil involucrado. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad y peajes, el carro habría salido de Bogotá durante la madrugada siguiente.

Los investigadores intentan establecer qué ocurrió durante varias horas en las que no se tiene claridad sobre los movimientos del vehículo ni sobre el estado de salud de Yulixa.

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En los videos conocidos hasta ahora, la mujer aparece siendo sostenida por dos hombres identificados por sus prendas de vestir, uno con chaqueta amarilla y otro con chaqueta azul. Las grabaciones son consideradas fundamentales dentro del proceso que adelantan las autoridades para ubicarla.

Se conoció un video donde se observa el momento en el que dos personas sacan cargada a Yulixa Toloza de un centro estético en el sur de Bogotá. Las autoridades continúan las investigaciones sobre este caso. pic.twitter.com/TpVp6dkQ1h Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Mauricio Vanegas (@Marovaan) May 16, 2026

Lo que ocurrió antes de la desaparición

Familiares y personas cercanas indicaron que Yulixa salió de su vivienda, en el barrio Islandia de la localidad de Bosa, para practicarse un procedimiento estético que, en principio, tendría una duración aproximada de dos horas.

Sin embargo, con el paso del tiempo la intervención se habría extendido por más tiempo del previsto. Según personas que estuvieron con ella, tras el procedimiento comenzó a presentar síntomas preocupantes, entre ellos dificultad para respirar, desorientación y episodios de desmayo.

Pese a esto, presuntamente desde el establecimiento les manifestaron que las reacciones eran normales debido a la sedación y recomendaron que permaneciera en observación durante la noche.

Una amiga de la mujer relató posteriormente en Blu Radio que salió del sitio para buscar ropa y objetos personales, pero al regresar encontró el lugar cerrado y sin respuestas sobre el paradero de Yulixa.

“Cuando yo me fui, Yulixa quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella, no daban razón, bloquearon redes sociales y nos cogieron todos los números”.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades recopilan testimonios, videos y registros de movilidad que permitan reconstruir las últimas horas en las que fue vista la mujer.

Entre las hipótesis que son materia de verificación se encuentra la posible participación de personas vinculadas al establecimiento estético. Además, se investiga información relacionada con movimientos realizados por responsables del lugar después de la desaparición.

Por ahora, el caso sigue en investigación y las autoridades mantienen activas las labores para establecer qué ocurrió con Yulixa Consuelo Toloza y cuál fue su destino después de salir del centro estético en el sur de Bogotá.