    ¡Se les “quemó” el negocio! Policía frenó camión repleto de voladores y cohetes en El Peñol

    El cargamento era transportado sin permisos y fue detectado durante controles preventivos en el Oriente antioqueño.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Policía
    Resumen: La Policía Nacional interceptó en El Peñol a un adulto mayor que transportaba gran cantidad de material pirotécnico sin autorización legal, como parte de un operativo de control en el Oriente antioqueño. El cargamento fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades competentes para su destrucción, con el fin de prevenir accidentes y proteger a la comunidad durante las festividades de fin de año.

    Un operativo de control evitó que una gran cantidad de pólvora ingresara al circuito informal de ventas en el municipio de El Peñol, en plena temporada de alta demanda por las celebraciones de fin de año.

    La acción se desarrolló durante labores preventivas adelantadas por la Policía Nacional en esta zona del Oriente antioqueño, donde fue identificado un vehículo que transportaba material explosivo sin respaldo legal. Al verificar la carga, los uniformados confirmaron que se trataba de una significativa cantidad de artículos pirotécnicos cuyo traslado no contaba con autorización.

    El conductor del automotor, un hombre de 65 años, indicó que el cargamento tenía fines comerciales. Sin embargo, no presentó permisos para su movilización ni acreditó el origen legal de los productos, lo que llevó a la incautación inmediata de la mercancía.

    El material decomisado incluía una extensa variedad de artefactos, entre ellos miles de voladores, estructuras pirotécnicas de múltiples disparos, cohetes, volcanes, bengalas, elementos giratorios, fuentes luminosas y diferentes tipos de mechas, todos considerados de alto riesgo cuando son manipulados fuera de los canales autorizados.

    Las autoridades estimaron que el valor del cargamento supera los 20 millones de pesos, cifra que evidencia el impacto económico del mercado ilegal de pólvora en esta época del año. Los elementos quedaron bajo custodia de la Inspección de Policía del municipio, entidad encargada de su disposición final conforme a los protocolos establecidos.

    Desde la Policía se insistió en que este tipo de controles buscan prevenir emergencias asociadas al uso indebido de pólvora, especialmente aquellas que afectan a menores de edad y generan una sobrecarga en los servicios de salud durante las festividades. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad para evitar la compra de estos productos y reportar su comercialización irregular a las autoridades.


