Resumen: El Ejército Nacional ubicó una mina ilegal tipo socavón en zona rural de Concepción, Antioquia, donde fueron hallados explosivos, combustible, maquinaria y equipos utilizados para la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo, las autoridades incautaron ANFO, indugel, detonadores, trituradoras de piedra y una planta generadora de energía.

¡Se les quemó el negocio! Hallan mina ilegal con explosivos y maquinaria en zona rural de Antioquia

Tropas del Ejército Nacional ubicaron una mina ilegal tipo socavón en zona rural del municipio de Concepción, en el Oriente antioqueño, durante un operativo adelantado por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada.

El hallazgo se produjo en la vereda San Juan Alto, donde las autoridades encontraron una estructura utilizada, presuntamente, para la extracción ilícita de yacimientos mineros. En el lugar también fueron ubicados explosivos, maquinaria, combustible y diferentes elementos empleados para el funcionamiento de esta actividad ilegal.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante la operación fueron incautadas 25 barras de indugel, 50 kilos de ANFO y cerca de 300 metros de mecha de seguridad. Además, los uniformados hallaron detonadores aneléctricos y otros materiales que, al parecer, eran utilizados para adelantar labores de excavación y explotación minera en el sector.

Hallaron maquinaria y equipos utilizados en la actividad ilegal

Entre los elementos encontrados en el sitio también había trituradoras de piedra, motosierras y una planta generadora de energía, equipos que serían fundamentales para mantener en funcionamiento la mina clandestina.

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Las autoridades señalaron que este tipo de explotaciones ilegales representan un riesgo para las comunidades y generan afectaciones ambientales en las zonas donde operan, debido al uso de explosivos y maquinaria pesada sin los permisos requeridos.

#EsNoticia | En la vereda San Juan Alto, en el municipio de Concepción, #Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, ubicaron una mina tipo socavón utilizada para la extracción ilícita de yacimientos mineros. Durante la… pic.twitter.com/u4hD5HCsKS — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 23, 2026

El operativo fue desarrollado por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral en medio de labores de control territorial y acciones contra economías ilícitas en Antioquia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este procedimiento. Sin embargo, el material y los elementos encontrados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las respectivas investigaciones.

Continúan los operativos contra economías ilícitas

La Cuarta Brigada del Ejército ha venido adelantando operaciones en diferentes municipios del departamento con el objetivo de contrarrestar actividades ilegales relacionadas con minería ilícita y otras economías criminales.

Con este tipo de intervenciones, las autoridades buscan afectar las estructuras logísticas utilizadas para el desarrollo de actividades ilegales en zonas rurales del departamento.