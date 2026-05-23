¡En caballos y motos hacia Puerto Valdivia! Así huyeron heridos «chalá» y «macho viejo»

Resumen: La ofensiva, que había sido milimétricamente planeada durante más de 10 días, tenía como objetivo principal capturar o neutralizar a estos dos altos mandos de la estructura armada ilegal

Minuto30.com .- Pese a las labores de inteligencia y al gran despliegue de las fuerzas de seguridad, los máximos responsables del vil asesinato del periodista Mateo Pérez lograron escabullirse de las autoridades. En las últimas horas, se confirmó que alias ‘Chala’ y alias ‘Macho Viejo’, peligrosos cabecillas del Frente 36 de las disidencias de las Farc, escaparon con vida —aunque heridos— de un fuerte operativo militar desarrollado en el Norte de Antioquia.

La ofensiva, que había sido milimétricamente planeada durante más de 10 días, tenía como objetivo principal capturar o neutralizar a estos dos altos mandos de la estructura armada ilegal.

El campamento y los perfiles criminales

Las labores de seguimiento e inteligencia militar permitieron ubicar el campamento donde se escondían los subversivos, instalado en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño. En la mira de las autoridades estaban dos «peces gordos» de la organización:

John Edinson Chala Torrejano, alias ‘Chala’: Señalado de haber ordenado la tortura y posterior asesinato del joven periodista Mateo Pérez. Según los reportes, este sujeto es hombre de entera confianza del alto mando guerrillero alias ‘Calarcá’, quien lo habría enviado hace unos meses desde el Cauca para asumir el control de la zona.

Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias ‘Macho Viejo’: Responsable de las finanzas y rentas ilícitas del Frente 36 en el Norte y Bajo Cauca antioqueño. Este cabecilla habría llegado meses atrás desde la región del Catatumbo para fortalecer el músculo financiero y las operaciones criminales del grupo.

Una cinematográfica huida: Caballos, motos y encubrimiento

El objetivo de las Fuerzas Militares era asestar un golpe definitivo para hacer justicia por el crimen del comunicador, un hecho que generó indignación nacional. Sin embargo, en medio de los fuertes enfrentamientos, el resultado dio un giro inesperado.

Las primeras versiones de inteligencia indican que, durante el cruce de disparos, ambos cabecillas resultaron heridos. A pesar de las lesiones, lograron burlar el anillo de seguridad gracias al rápido auxilio de los integrantes de su esquema de protección y de la misma estructura ilegal.

Su ruta de escape pareció sacada de una película de ficción:

Alias ‘Chala’ y alias ‘Macho Viejo’ abandonaron el campamento utilizando caballos para moverse por las trochas y evitar ser detectados rápidamente por las autoridades.

Posteriormente, tras alejarse del foco de los combates, fueron subidos a motocicletas que los trasladaron a toda velocidad hacia áreas rurales del corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia, Antioquia), donde actualmente se estarían resguardando.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen las operaciones sostenidas en el Norte y Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de recapturar a estos cabecillas y desarticular por completo las redes de apoyo que facilitaron su fuga.