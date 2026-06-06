Frustran posible acción criminal del ELN: decomisan armas, explosivos y material de propaganda en Cocorná

Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada y la Policía incautaron en una vereda de Cocorná un fusil, explosivos, artefactos improvisados y material de propaganda que presuntamente pertenecían al ELN. Según las autoridades, el operativo permitió neutralizar posibles acciones criminales y afectar la capacidad logística de esta estructura armada en Antioquia.

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la incautación de material de guerra, explosivos, elementos de intendencia y propaganda que, al parecer, estaría relacionado con estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen injerencia en Antioquia.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Cebaderos, zona rural del municipio de Cocorná, en el Oriente antioqueño, donde tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, desarrollaron labores coordinadas con la Policía de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el material hallado presuntamente iba a ser movilizado por integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo del GAO ELN, con el objetivo de apoyar actividades del Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Builes.

Según las investigaciones preliminares, esta estructura estaría adelantando acciones de proselitismo armado en municipios del Valle de Aburrá, motivo por el cual las autoridades mantienen seguimiento permanente a sus movimientos y capacidades logísticas.

Material bélico y explosivos

Durante la operación fueron incautados diversos elementos considerados de alto riesgo para la seguridad de la población y de la Fuerza Pública.

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Entre lo encontrado se reporta un fusil, munición de diferentes características, cinco artefactos explosivos improvisados, explosivos tipo ANFO e INDUGEL, además de cordón detonante, detonadores y otros elementos utilizados para la fabricación o activación de cargas explosivas.

#LoÚltimo | En la vereda Cebaderos, del municipio de Cocorná, #Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, en coordinación con la @Policiantioquia, lograron la incautación de material de guerra, explosivos, elementos de… pic.twitter.com/O4GaRTs9nm — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) June 6, 2026

Las autoridades señalaron que estos elementos tendrían la capacidad de ser empleados en actividades delictivas, por lo que su incautación representa una afectación a las capacidades logísticas y operativas de la estructura armada ilegal.

Buscaban evitar posibles acciones criminales

De acuerdo con el reporte oficial, el resultado operacional permitió neutralizar posibles hechos que, presuntamente, pretendían ser ejecutados en el marco de fechas conmemorativas para el ELN.

Indicaron además que este tipo de operaciones buscan anticiparse a cualquier amenaza contra la población civil y proteger las comunidades de zonas urbanas y rurales que podrían verse afectadas por la actividad de grupos armados organizados.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y técnicos, mientras continúan las investigaciones para establecer su procedencia y determinar posibles responsables relacionados con su almacenamiento y transporte.

La Cuarta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales en diferentes regiones de Antioquia con el propósito de debilitar las estructuras de los grupos armados ilegales y evitar afectaciones contra la seguridad de los habitantes del departamento.