Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en Suba luego de que la Policía descubriera un presunto laboratorio de drogas oculto dentro de una lechonería. En el lugar fueron halladas varias sustancias ilícitas como marihuana, cocaína, tusi, LSD, anfetaminas y ketamina, además de elementos para su dosificación. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de estupefacientes.

¡Se les quemó el negocio! Descubren laboratorio de drogas oculto en una lechonería de Suba

Cuatro personas fueron capturadas en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de que las autoridades descubrieran un presunto centro de dosificación de drogas que operaba bajo la fachada de una lechonería.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de inspección realizado por uniformados de la Policía, quienes notaron comportamientos inusuales en el establecimiento, lo que llevó a ampliar la verificación del lugar.

El hallazgo dentro del establecimiento

Tras ingresar al sitio, los agentes encontraron una bandeja metálica con varias sustancias ilícitas. Entre los elementos incautados había marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos con ketamina, lo que evidenciaría la presencia de múltiples tipos de estupefacientes en el lugar.

Además de las sustancias, las autoridades hallaron elementos utilizados para la dosificación, así como varios dispositivos móviles que, según la investigación preliminar, podrían estar relacionados con la actividad ilegal.

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Capturas y proceso judicial

Las cuatro personas fueron detenidas en el mismo procedimiento y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta lechonería en Suba escondía toda una red de dosificación de marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, entre otras drogas. Al llegar la @PoliciaBogota a realizar la inspección, los 4 hombres que allí estaban intentaron evadir el registro. Se encontraron bandejas con esas… pic.twitter.com/8m8T02vIgr — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 30, 2026

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos hacen parte de las acciones permanentes para combatir el microtráfico en la ciudad y desarticular puntos de distribución de drogas que operan en entornos urbanos bajo apariencias comerciales.

Llamado a la ciudadanía

Desde la Secretaría de Seguridad se reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para la identificación de actividades ilegales. Las autoridades insistieron en que la denuncia oportuna puede ser clave para evitar que este tipo de estructuras se mantengan operando en los barrios.

En ese sentido, se recordó a la comunidad que puede reportar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en la capital.