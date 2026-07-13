¡Se les quemó el negocio! Autoridades desmantelaron infraestructura de minería ilegal en Fredonia

Resumen: Un operativo conjunto del Ejército y la Policía permitió desmantelar infraestructura utilizada para la minería ilegal en zona rural de Fredonia, Antioquia. Durante la intervención fueron inutilizados motores, dragas, plantas de energía y otros equipos, generando una afectación cercana a los $50 millones a las economías ilícitas.

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió intervenir un punto utilizado para la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural del municipio de Fredonia, suroeste de Antioquia, donde las autoridades inutilizaron maquinaria y diversos elementos empleados para la extracción ilegal de minerales.

El procedimiento fue desarrollado por tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Policía Nacional. La intervención tuvo lugar en el sector de Puente Iglesias, ubicado en la vereda Santa Elena.

Según informó el Ejército, durante la operación fueron encontrados e inutilizados varios equipos utilizados para el desarrollo de esta actividad ilegal. Entre ellos se contabilizaron ocho motores, ocho bombas de succión, cuatro dragas tipo buzo, cuatro plantas de energía, cuatro bombas de oxígeno y cuatro casillas de estructura.

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Asimismo, las autoridades reportaron la inutilización de mangueras, mallas de sostenimiento y otros elementos que hacían parte de la infraestructura utilizada para la extracción ilícita de minerales en la zona.

#ContundenciaOperacional | En desarrollo de operaciones militares contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la #CuartaBrigada, en coordinación con la @PoliciaColombia, intervinieron varias estructuras… pic.twitter.com/5DTgmsDP7r — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 12, 2026

Afectación a las economías ilegales

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades militares, este operativo representa una afectación aproximada de 50 millones de pesos a las economías ilícitas que se derivan de la minería ilegal.

El Ejército Nacional indicó que este tipo de acciones hacen parte de las operaciones que se adelantan para combatir las actividades ilícitas que impactan los recursos naturales y generan ingresos para estructuras criminales.

La institución también señaló que continuará desarrollando operaciones militares en distintas zonas del territorio con el propósito de proteger el medio ambiente, preservar los recursos naturales y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que se benefician de este tipo de actividades ilegales.