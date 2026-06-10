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Resumen: Una pareja fue capturada en flagrancia en el aeropuerto El Dorado luego de que las autoridades encontraran cerca de 33 kilogramos de marihuana distribuidos en 60 paquetes ocultos dentro de dos maletas. Según las investigaciones preliminares, el estupefaciente habría sido trasladado por vía terrestre desde Medellín y su destino final sería San Andrés. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡Se les dañó el viaje! Cayeron en El Dorado con 33 kilos de marihuana en el equipaje de bodega

Los controles realizados por las autoridades en el aeropuerto El Dorado permitieron frustrar el traslado de un cargamento de marihuana que, presuntamente, tenía como destino la isla de San Andrés.

La acción fue adelantada por uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto, quienes capturaron en flagrancia a dos personas señaladas de estar involucradas en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo durante las labores de inspección y verificación que se realizan en la terminal aérea para detectar posibles actividades ilícitas. Durante la revisión del equipaje correspondiente a vuelos nacionales, los uniformados detectaron irregularidades en dos maletas que serían enviadas en bodega.

Hallaron decenas de paquetes dentro del equipaje

Tras identificar las anomalías, los policías ubicaron a los propietarios de las maletas e inspeccionaron su contenido.

Dentro del equipaje encontraron 60 paquetes envueltos en material vinipelado que contenían una sustancia con características similares a la marihuana. De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía un peso aproximado de 33 kilogramos.

Una vez descubierto el material, la pareja fue capturada y la sustancia quedó incautada como elemento probatorio dentro del proceso judicial.

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Las indagaciones preliminares indican que los capturados habrían trasladado el estupefaciente por vía terrestre desde Medellín hasta Bogotá y posteriormente pretendían continuar el recorrido en avión.

El destino final era San Andrés

Según la información recopilada por los investigadores, los implicados tenían previsto abordar un vuelo hacia San Andrés cuando fueron detectados por los controles de seguridad en El Dorado.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con el material incautado, mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.

La Policía señaló que este resultado hace parte de las estrategias implementadas para evitar el transporte de sustancias ilícitas a través de las terminales aéreas del país.

De acuerdo con el balance de la Estación de Policía Aeropuerto, durante lo corrido de 2026 se han incautado 564 kilogramos de marihuana en operativos realizados en esta terminal.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de fortalecer las acciones contra el crimen.