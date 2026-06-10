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Resumen: La Policía capturó a varios presuntos responsables de cosquilleo en TransMilenio tras ser detectados por cámaras de seguridad en la estación Calle 76.

Los pillaron por cámaras: así cayó banda señalada de robar pasajeros en TransMilenio

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de varios presuntos delincuentes señalados de cometer un hurto bajo la modalidad de cosquilleo en el sistema TransMilenio de Bogotá.

El procedimiento se desarrolló en la estación Calle 76, luego de que los sospechosos fueran identificados a través de las cámaras de seguridad que vigilan permanentemente la red de transporte masivo.

Según la información entregada por las autoridades, desde el Centro de Control de TransMilenio se detectó la acción de los implicados y se inició una coordinación inmediata con unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Los operadores suministraron detalles relacionados con la ubicación, apariencia y desplazamiento de los señalados responsables, facilitando la intervención en tiempo real.

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Gracias a este seguimiento, los patrulleros desplegados en la zona lograron ubicar y detener a varios de los presuntos involucrados pocos minutos después del hecho.

El caso evidenció la capacidad de respuesta que existe entre los sistemas tecnológicos de vigilancia y la labor operativa de la Policía para enfrentar delitos como el cosquilleo dentro del transporte público.

Las autoridades destacaron que estos resultados son posibles gracias al funcionamiento permanente del Centro de Control de TransMilenio, una plataforma que opera las 24 horas y que supervisa tanto la movilidad como la seguridad de millones de usuarios.

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