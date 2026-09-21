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    ¡Se les dañó el plan! Dos hombres fueron capturados tras hurtar un supermercado en Teusaquillo

    La alerta de ciudadanos permitió que una patrulla los ubicara pocas cuadras después del establecimiento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se les dañó el plan! Dos hombres fueron capturados tras hurtar un supermercado en Teusaquillo
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Se les dañó el plan! Dos hombres fueron capturados tras hurtar un supermercado en Teusaquillo

    Resumen: Dos hombres de 26 y 29 años fueron capturados en flagrancia tras presuntamente hurtar un supermercado en Quinta Paredes, Teusaquillo. La Policía los ubicó unas cuadras más adelante gracias a la alerta de ciudadanos y posteriormente fueron dejados a disposición de la Fiscalía en la URI de Puente Aranda por el delito de hurto.

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    Dos hombres, de 26 y 29 años, fueron capturados en flagrancia luego de que presuntamente intentaran cometer un hurto en un establecimiento comercial ubicado en el sector de Quinta Paredes, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los sospechosos ingresaron al establecimiento aparentando ser clientes. Sin embargo, dentro del lugar habrían utilizado armas cortopunzantes para intentar apoderarse de elementos pertenecientes a los responsables del comercio.

    Los ubicaron a pocas cuadras del establecimiento

    La situación fue advertida por ciudadanos, quienes dieron aviso a las autoridades. La alerta permitió activar la reacción de una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá que adelantaba labores de vigilancia en inmediaciones de la Avenida Calle 22 con carrera 40.

    ¡Se les dañó el plan! Dos hombres fueron capturados tras hurtar un supermercado en Teusaquillo

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Los uniformados iniciaron la búsqueda de los señalados y lograron ubicarlos unas cuadras más adelante del establecimiento en el que acababan de cometer el hurto.

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    De esta manera, los dos hombres fueron detenidos en flagrancia y quedaron bajo custodia de las autoridades para continuar con el proceso correspondiente.

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    Fueron puestos a disposición de la Fiscalía

    Tras la captura, los sujetos fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la URI de Puente Aranda.

    Allí deberán responder por el delito de hurto, mientras avanza el proceso judicial correspondiente por los hechos registrados en el establecimiento comercial de Quinta Paredes.

    Las autoridades destacaron que la información suministrada oportunamente por la ciudadanía permitió que la Policía reaccionara ante el caso y ubicara a los sospechosos poco después del hurto.

    Ante situaciones en las que se observe la comisión de un delito, la Secretaría de Seguridad recordó a los ciudadanos la importancia de realizar el reporte a través de la Línea 123.

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