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Resumen: El IDPYBA atendió una denuncia por supuesto maltrato a un perro de 21 años en el barrio Catalina II, Kennedy, y realizó una visita para verificar su estado y las condiciones en las que permanecía. Durante la valoración veterinaria no se encontraron lesiones ni alteraciones físicas relacionadas con maltrato. Además, las autoridades revisaron los espacios habilitados para el animal y señalaron que contaba con alimentación, agua y cuidados acordes con sus necesidades. El tutor también presentó documentación sobre la atención médica de los dos perros que viven en la vivienda.

Denuncia por supuesto maltrato a perro de 21 años en Kennedy: ¿qué pasó?

Una denuncia ciudadana llevó a un equipo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hasta una vivienda del barrio Catalina II, en la localidad de Kennedy, donde se reportaba un posible caso de maltrato animal.

Tras realizar la visita de inspección, los profesionales encontraron en el lugar a dos perros, entre ellos el animal señalado en el reporte. Luego de revisar sus condiciones y conocer el manejo que recibe, el equipo indicó que no encontró elementos materiales que permitieran establecer la existencia de maltrato o falta de atención por parte de su tutor.

El canino señalado es un pincher de 21 años, cuya avanzada edad le ha generado pérdida de visión e incontinencia urinaria. Estas condiciones fueron tenidas en cuenta durante la valoración realizada en la vivienda.

¿Qué encontraron durante la visita?

Los médicos veterinarios del IDPYBA realizaron una evaluación inicial al perro y, de acuerdo con el reporte de la entidad, no evidenciaron lesiones, alteraciones corporales ni condiciones físicas relacionadas con un posible caso de maltrato.

Durante la inspección también se verificó el espacio en el que permanece el animal y el sistema de sujeción que había sido señalado en la denuncia.

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En la vivienda se encontró una guaya y un sistema de sujeción que permiten limitar los desplazamientos del perro debido a su pérdida de visión. Según la información entregada por el IDPYBA, este mecanismo busca permitirle mantenerse activo y favorecer su movilidad sin exponerlo a situaciones que puedan representar un riesgo debido a su condición.

La entidad precisó que esta medida no es permanente. El perro no permanece todo el tiempo en la terraza y cuenta con periodos controlados para utilizar ese espacio.

El perro tiene un espacio acondicionado dentro de la vivienda

Además del área exterior, el animal dispone de un espacio dentro de la casa. Allí cuenta con un corral acondicionado, destinado a evitar accidentes relacionados con las condiciones de salud que presenta debido a su edad.

Durante la visita también se verificó la disponibilidad de agua y comida de manera permanente para el perro.

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En la vivienda se encontraba además otro canino que convive con él. Según el resultado de la inspección, ambos reciben atención y manejo adecuados por parte de su tutor.

El tutor presentó documentación médica

Durante la visita, el propietario permitió el ingreso del personal encargado de realizar la verificación y entregó documentación relacionada con las atenciones médicas recibidas por sus dos animales.

Estos documentos fueron revisados como parte de la inspección realizada por el IDPYBA, que finalmente señaló que no encontró elementos materiales que configuraran un caso de maltrato animal.

La visita permitió además conocer las condiciones particulares del perro, cuya edad y pérdida de visión requieren medidas específicas para evitar accidentes dentro y fuera de la vivienda.

IDPYBA dejó recomendaciones al responsable del animal

Aunque la inspección no estableció la existencia de maltrato, el Instituto entregó al tutor una serie de recomendaciones relacionadas con el manejo y cuidado de los animales.

Para acreditar el cumplimiento de las acciones acordadas, el responsable cuenta con un plazo de 15 días calendario.

De esta manera, el caso continuará bajo seguimiento de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la entidad, mientras el tutor deberá presentar las evidencias correspondientes dentro del plazo establecido.

La inspección se realizó luego del reporte ciudadano que alertó sobre las condiciones en las que se encontraba el perro. Tras la valoración veterinaria y la revisión del espacio, el IDPYBA indicó que no encontró señales físicas ni elementos materiales que permitieran determinar que el animal estuviera siendo víctima de maltrato.