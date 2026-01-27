¡Se les «dañó el paseo» pa´Medellín! La «narco camioneta» chocada en Zarzal venía «bien cargada»

Menú Últimas noticias
    En la zona donde encontraron la camioneta chocada y con marihuana tiene injerencia el Frente ‘Adán Izquierdo’ del Estado Mayor Central

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: En el lugar de los hechos, las autoridades lograron la captura de una persona, quien presuntamente conducía el vehículo al momento del siniestro y ahora deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un importante cargamento de estupefacientes que tenía como destino final la capital antioqueña fue interceptado por la Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca. El hallazgo se produjo en el municipio de Zarzal, luego de que el vehículo que transportaba la droga sufriera un aparatoso accidente.

    El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, confirmó que el cargamento consistía en 744 kilos de marihuana, los cuales fueron descubiertos gracias a que el vehículo fue encontrado chocado en la vía.

    De Corinto hacia Medellín

    Las labores de inteligencia permitieron determinar que la camioneta provenía de Corinto, Cauca, una de las zonas con mayor producción de cannabis en el país. El objetivo de los traficantes era ingresar el alijo a Medellín, donde sería distribuido en las diferentes “plazas” de vicio de la ciudad, alimentando las finanzas de las estructuras criminales locales.

    En el lugar de los hechos, las autoridades lograron la captura de una persona, quien presuntamente conducía el vehículo al momento del siniestro y ahora deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Golpe a las finanzas del ‘EMC’

    Este operativo representa un golpe directo a las economías ilícitas en una zona donde tiene injerencia el Frente ‘Adán Izquierdo’ del Estado Mayor Central (EMC). Según el General Rincón, la incautación afecta la cadena logística de este grupo armado, que utiliza el narcotráfico para financiar sus acciones contra la población civil y la fuerza pública.

    Con este resultado, la Policía reafirma su ofensiva en los corredores viales estratégicos que conectan el suroccidente con el centro del país, impidiendo que miles de dosis lleguen a las calles de Medellín.

