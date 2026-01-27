Persecución policial terminó con ‘narco-camioneta’ estrellada y cargada de marihuana

Resumen: Tras una persecución en el Valle, la Policía incautó 744 kilos de marihuana que iban para Medellín. El conductor chocó contra un árbol y fue capturado.

Una persecución de película por las carreteras del Valle del Cauca terminó este martes 27 de enero con un fuerte accidente y un importante golpe al narcotráfico.

Un hombre que transportaba un gigantesco cargamento de estupefacientes perdió el control de su camioneta y colisionó contra un árbol mientras intentaba escapar de las autoridades.

El operativo, liderado por la Seccional de Tránsito y Transporte, permitió la incautación de 744 kilogramos de marihuana que tenían como destino final la ciudad de Medellín.

Los hechos se desencadenaron en el sector de la estación de servicio Zeus, donde uniformados le hicieron la señal de pare al vehículo.

El conductor, lejos de detenerse, aceleró a fondo e inició una huida desesperada, lo que dio paso a un seguimiento controlado por parte de las patrullas. Sin embargo, la carrera criminal terminó abruptamente a la altura de la entrada a la vereda Cumba, donde el sujeto chocó violentamente contra un objeto fijo.

Pese al impacto, el sospechoso intentó huir a pie por la zona boscosa, pero fue interceptado y capturado metros más adelante por los policías.

Al inspeccionar la ‘narco-camioneta’ accidentada, los agentes encontraron cientos de paquetes de diferentes tamaños que ocultaban la sustancia vegetal. Según las investigaciones preliminares, el cargamento había salido desde Corinto, Cauca, y pretendía burlar los controles viales para inundar las plazas de vicio de la capital antioqueña.

El capturado, cuyo equipo celular también fue incautado para labores de inteligencia, deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

