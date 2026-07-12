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Resumen: Dos hombres, de 19 y 20 años, fueron capturados en Ciudad Bolívar tras ser señalados de hacerse pasar por pasajeros para hurtar un vehículo de transporte por plataforma digital. Durante el procedimiento, la Policía incautó un arma traumática con siete cartuchos. Los capturados, quienes registran antecedentes judiciales, quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron cobijados con medida de detención domiciliaria.

¡Se les cayó la farsa! Cayeron dos falsos pasajeros tras robar a un conductor de plataforma en Bogotá

Dos hombres, de 19 y 20 años, fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional luego de ser señalados de participar en el hurto de un vehículo de servicio de transporte por plataforma digital en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

El procedimiento fue realizado por policías adscritos al CAI Candelaria durante labores de patrullaje y control, luego de que la comunidad alertara sobre la retención de dos personas que, al parecer, acababan de cometer el robo.

Habrían solicitado un servicio para cometer el hurto

De acuerdo con la información entregada por la víctima a las autoridades, los ahora capturados abordaron el vehículo simulando ser pasajeros. Una vez iniciado el recorrido, presuntamente intimidaron al conductor utilizando un arma traumática con el propósito de apoderarse del automotor.

La rápida reacción de varios ciudadanos que se encontraban en el sector permitió alertar a la Policía, lo que facilitó la intervención de los uniformados y la captura de los dos señalados implicados poco después de ocurrido el hecho.

Incautaron un arma traumática durante el procedimiento

En medio del operativo, los policías incautaron un arma traumática junto con siete cartuchos, elemento que, según la investigación preliminar, habría sido utilizado para intimidar al conductor durante el presunto hurto.

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Los capturados deberán responder por los delitos de hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, de acuerdo con el proceso adelantado por las autoridades judiciales.

Los capturados tenían antecedentes judiciales

Una vez culminado el procedimiento policial, los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Según informó la Policía Nacional, ambos registran antecedentes por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, un juez les impuso medida de detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana y destacaron que la oportuna información suministrada por la comunidad fue determinante para la rápida reacción de los uniformados y la captura de los presuntos responsables.