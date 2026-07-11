Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia en Bogotá tras, presuntamente, hacerse pasar por agentes de la SIJIN para cometer un hurto mediante engaños en el sector de Chicó Norte. Gracias a una llamada a la línea 123 y a la activación del Plan Candado, la Policía interceptó el vehículo en el que huían, recuperó pertenencias avaluadas en cerca de 10 millones de pesos y dejó a los sospechosos a disposición de la justicia.

¡Se hicieron pasar por agentes de la SIJIN! Capturan a cuatro presuntos ladrones en Bogotá

Capturan a cuatro personas tras hacerse pasar por agentes de la SIJIN para cometer un hurto en Bogotá

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de cuatro personas señaladas de participar en un hurto ocurrido en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde, al parecer, utilizaron la fachada de supuestos funcionarios de la SIJIN para engañar a sus víctimas y apoderarse de sus pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que las autoridades activaran el denominado Plan Candado, una estrategia que permitió ubicar el vehículo en el que los presuntos responsables intentaban escapar tras cometer el hecho.

Las víctimas alertaron a las autoridades

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el caso se presentó en el sector de Chicó Norte. Las víctimas se encontraban compartiendo en un establecimiento comercial cuando fueron abordadas por varias personas que aseguraban pertenecer a la SIJIN.

Según la denuncia, los supuestos investigadores utilizaron esa identidad para generar confianza y, mediante engaños, habrían logrado apropiarse de diferentes pertenencias.

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Sin embargo, la situación comenzó a despertar sospechas cuando las víctimas advirtieron que quienes decían ser integrantes de la Policía no portaban ninguna identificación oficial que acreditara esa condición. Ante esta circunstancia, se comunicaron de inmediato con la línea de emergencia 123 y entregaron información sobre las características del vehículo en el que los implicados abandonaron el lugar.

Recuperaron elementos avaluados en cerca de $10 millones

Con los datos suministrados por los afectados, uniformados de la Policía activaron el Plan Candado y lograron localizar el automotor señalado. Durante la intervención fueron capturadas cuatro personas y se recuperó una maleta que contenía varios objetos cuyo valor fue estimado en aproximadamente 10 millones de pesos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto. Además, las verificaciones realizadas por las autoridades establecieron que dos de ellos registran antecedentes judiciales por ese mismo delito.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la línea de emergencia 123 o acercándose al CAI más cercano, con el fin de facilitar una respuesta inmediata por parte de las autoridades.