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Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en Fontibón luego de intentar escapar de un registro policial. Durante el procedimiento, les encontraron un revólver, 150 gramos de droga sintética, uniformes alusivos a comercios y un vehículo con una placa sobrepuesta. Las autoridades investigan su posible relación con varios hurtos a establecimientos en Bogotá.

¡Se les cayó la fachada! Se hacían pasar por vendedores para robar comercios en Bogotá

Cuatro hombres fueron capturados en la localidad de Fontibón, en Bogotá, luego de que la Policía Metropolitana los detectara en actitud sospechosa en inmediaciones de un establecimiento comercial. De acuerdo con las autoridades, los sujetos presuntamente utilizaban uniformes similares a los de vendedores de reconocidas cadenas de comercio para ingresar a los negocios y cometer hurtos sin levantar sospechas.

El procedimiento se desarrolló mientras uniformados realizaban labores de patrullaje en el sector. Los policías observaron a los cuatro hombres en las afueras de un establecimiento y decidieron realizar un registro.

Sin embargo, los sospechosos habrían intentado evitar el procedimiento y emprendieron la huida a bordo de un vehículo. Ante esta situación, los uniformados activaron un plan candado que permitió interceptarlos y concretar las capturas.

Les encontraron un arma y droga sintética

Durante el registro, los policías encontraron un revólver, además de aproximadamente 150 gramos de droga sintética. También fueron hallados uniformes alusivos a establecimientos comerciales, elementos que, según la investigación, habrían sido utilizados para aparentar que los hombres trabajaban como vendedores.

Los uniformados también detectaron una particularidad en el vehículo en el que se movilizaban: una placa había sido colocada sobre la matrícula, aparentemente con el propósito de dificultar la identificación del automotor mediante las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad.

Este elemento quedó incorporado al procedimiento adelantado por las autoridades.

Cámaras registraron uno de los presuntos hurtos

Las investigaciones permitieron establecer que el grupo estaría relacionado con el robo de establecimientos comerciales. Una de las acciones quedó registrada por cámaras de seguridad, en imágenes en las que se observa a los presuntos delincuentes ingresar a uno de los negocios y amenazar con un arma de fuego para cometer el hurto.

La Policía también indicó que, horas antes de la captura, los hombres habrían utilizado los uniformes encontrados durante el procedimiento para ingresar a otro establecimiento ubicado en el norte de Bogotá y cometer un hecho similar.

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Esta información hace parte de las investigaciones que deberán ser verificadas dentro del proceso de judicialización.

Uno de los capturados tiene antecedentes por hurto

Entre los cuatro detenidos, uno registra anotaciones por el delito de hurto, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

Tras el procedimiento, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el arma de fuego, los estupefacientes y el vehículo inmovilizado, para que se adelante el proceso correspondiente y se determine su situación jurídica.

Las autoridades deberán establecer, además, la posible responsabilidad de los detenidos en los hurtos que están siendo relacionados con este grupo.

Policía reporta más de 440 capturas en agosto

La Policía Metropolitana señaló que este procedimiento hace parte de las acciones que se adelantan en Bogotá para enfrentar los delitos que afectan a los comerciantes y a la ciudadanía.

Según el balance entregado por la institución, durante la primera semana de agosto se han registrado más de 440 capturas en la capital.

En este caso, la intervención comenzó durante labores de patrullaje y terminó con la interceptación de los cuatro hombres después de que intentaran escapar del registro policial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar situaciones que puedan estar relacionadas con la comisión de delitos. Para estos casos, se encuentra habilitada la Línea 123, a través de la cual se pueden alertar hechos que requieran la intervención de las autoridades.