Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una alerta por varias detonaciones terminó revelando una escena que sorprendió a los uniformados en Usme: tres hombres fueron encontrados trasladando un cuerpo sin vida en una hamaca. Los sujetos intentaron escapar y también habrían disparado contra los policías.

¡De terror! Tres hombres fueron capturados llevando un cadáver en una hamaca por Usme

El cadáver fue encontrado por la Policía Metropolitana de Bogotá durante un procedimiento realizado en el sector de Tocaimita, en la localidad de Usme. Tres hombres fueron capturados cuando trasladaban el cuerpo sin vida de una persona por una zona de invasión.

El procedimiento comenzó después de que habitantes del sector alertaran a las autoridades por varias detonaciones que se habían escuchado en la zona. Uniformados de la estación de Policía de Usme acudieron al lugar para verificar la situación.

Al llegar al sector de Chapinerito, los policías encontraron a los tres hombres movilizando el cadáver. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los sujetos estarían relacionados con el homicidio de la persona cuyo cadáver transportaban.

Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el crimen todavía son materia de investigación. Tampoco se ha establecido con precisión el lugar donde habría ocurrido el homicidio ni cuál era el destino al que pretendían llevar el cuerpo.

Lea también: ‘Sométanse a la ley o enfrenten al Estado’: lo que soltó De la Espriella en su primer discurso como presidente

Según el reporte conocido, cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los uniformados, se produjo una situación de confrontación y los hombres habrían disparado contra los policías.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Posteriormente, los tres sujetos fueron perseguidos y capturados en una zona montañosa cercana. Durante el procedimiento, las autoridades también encontraron e incautaron dos armas de fuego que habrían sido abandonadas entre la maleza.

Los detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con la investigación y determinar su responsabilidad en los hechos.

Por ahora, los capturados permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras se adelanta el proceso correspondiente.

Más noticias de Bogotá