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Resumen: Un operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada dejó siete integrantes muertos, entre ellos alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y financiero de la organización, además de tres capturados. El presidente Abelardo De La Espriella informó que las autoridades incautaron material de guerra y anunció un consejo de seguridad en Santa Marta ante un posible paro armado.

¡Se les cayó el segundo al mando! Alias ‘Cholo’ fue abatido durante operativo contra las ACSN

Un operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) dejó siete integrantes de esa estructura muertos y tres más capturados, según el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X.

Entre los fallecidos se encuentra alias ‘Cholo’, señalado por el mandatario como segundo cabecilla y financiero de la organización criminal. La operación fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Alias ‘Cholo’, uno de los principales objetivos del operativo

De acuerdo con la información divulgada por el presidente, alias ‘Cholo’ tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y era señalado de participar en la articulación de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

El mandatario presentó el resultado de la operación como una afectación a la estructura de mando y a las finanzas de las ACSN.

“Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal”, afirmó De La Espriella en su pronunciamiento.

El balance oficial también reportó la incautación de material de guerra durante el procedimiento.

Tres personas fueron capturadas

Además de los siete integrantes de la estructura que fueron dados de baja, entre ellos alias ‘Cholo’, el operativo dejó tres personas capturadas, según el reporte entregado por el presidente.

La acción fue desarrollada de manera coordinada entre las instituciones de seguridad y justicia mencionadas por el mandatario, en una intervención dirigida contra integrantes de las ACSN.

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Gobierno anuncia medidas ante posible paro armado

Tras informar sobre el resultado del operativo, De La Espriella aseguró que la organización criminal estaría promoviendo un paro armado como respuesta a las acciones de la Fuerza Pública.

Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En una operación de nuestra Policía Nacional, a través de la DIRAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue dado de baja el narcoterrorista… pic.twitter.com/6WF48M8qLa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 21, 2026

El presidente manifestó que no permitirá que este tipo de amenazas afecten a la población y anunció el despliegue de capacidades de seguridad para atender la situación.

“No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”, expresó el mandatario.

Ante este escenario, De La Espriella anunció que se desplazaría a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, con el propósito de revisar la situación de orden público y coordinar las acciones de las autoridades para proteger a la población.

El mensaje del presidente para alias ‘Pinocho’

El pronunciamiento del jefe de Estado terminó con un mensaje dirigido a alias ‘Pinocho’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Sigues tú, Pinocho”, escribió De La Espriella al finalizar su publicación en redes sociales.

Con el operativo, las autoridades reportaron un nuevo golpe contra la estructura criminal, mientras el Gobierno anunció medidas adicionales para atender la situación de seguridad en Santa Marta y el Magdalena.