Resumen: Un avión de la Policía Nacional sufrió una falla en el tren de aterrizaje y se salió de la pista en el aeropuerto de Popayán. No hay heridos.

¡Qué susto! Avión sufre falla en el tren de aterrizaje y se sale de la pista en Popayán

Una delicada emergencia movilizó a los organismos de socorro y seguridad en el suroccidente del país luego de que un avión de la Policía Nacional, que transportaba a decenas de uniformados de refuerzo hacia el departamento del Cauca, sufriera un percance técnico en el aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán.

La aeronave, que cumplía labores de traslado operativo, presentó una falla imprevista en el tren de aterrizaje y una llanta pinchada durante la maniobra de contacto con la pista, lo que provocó que terminara saliendo del corredor central de aterrizaje la mañana de este lunes 21 de septiembre.

Lea también: ¡Fin de semana violento en Antioquia! Dos muertos y cinco heridos sacudieron el Suroeste

De acuerdo con los reportes entregados por fuentes oficiales y los equipos de la Aeronáutica Civil que acudieron de inmediato para activar los protocolos de contingencia, el incidente no dejó personas lesionadas ni novedades graves entre los tripulantes y pasajeros a bordo.

Aunque la aeronave abandonó temporalmente el asfalto por unos metros antes de reingresar, las autoridades confirmaron que los uniformados se encuentran fuera de peligro y que los daños materiales se limitaron al desperfecto mecánico inicial.

La terminal aérea mantuvo supervisión en la zona para establecer con precisión las causas que rodearon la emergencia y normalizar por completo las operaciones aéreas.

Más noticias de Colombia