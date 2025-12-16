Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el Distrito, trasladó a seis personas a Centros Transitorios de Protección por revender pasajes de TransMilenio en la estación Las Nieves. La acción hace parte del Plan Estratégico Anti-Elusión, que en 2025 ha realizado más de 130 intervenciones, incautado miles de tarjetas TuLlave y aplicado sanciones a revendedores para garantizar un sistema de transporte seguro y legal.

¡Se les cayó el negocio! Seis revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a Centros de Protección

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el Distrito, realizó un operativo en el centro de la ciudad que dejó como resultado el traslado a Centros Transitorios de Protección (CTP) de seis personas sorprendidas revendiendo pasajes de TransMilenio en la estación Las Nieves. Entre los detenidos se encuentra una mujer que había sido denunciada previamente por la ciudadanía a través de redes sociales.

Las autoridades precisaron que la reventa de pasajes, conocida como elusión, consiste en ingresar al sistema sin la validación oficial de la tarifa, lo que perjudica la sostenibilidad financiera de TransMilenio y genera riesgos para la seguridad y la convivencia ciudadana. Los seis revendedores fueron puestos a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación para desarticular la estructura que operaba en el centro de Bogotá.

Esto le podría interesar: Intervenciones en el Portal 20 de Julio mejoran convivencia y operación en TransMilenio

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

“Estos traslados reflejan un trabajo sostenido contra la venta irregular de pasajes. En 2025 hemos identificado a los revendedores y aplicado las sanciones que permite la ley, y continuaremos intensificando los controles en toda la ciudad”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

El operativo se enmarca dentro del Plan Estratégico Anti-Elusión, que, hasta el momento, ha realizado 133 intervenciones, incautado 5.967 tarjetas TuLlave usadas para la reventa, identificado 177 revendedores, impuesto 379 comparendos y trasladado a 45 personas a Centros Transitorios de Protección.

Con estas acciones, las autoridades buscan frenar la reventa irregular de pasajes y garantizar un sistema de transporte seguro, legal y sostenible para todos los usuarios.