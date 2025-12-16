Resumen: El Portal 20 de Julio de TransMilenio presenta mejoras en convivencia, seguridad y operación tras intervenciones de cultura, pedagogía e infraestructura.

Intervenciones en el Portal 20 de Julio mejoran convivencia y operación en TransMilenio

Con el objetivo de fortalecer la experiencia de viaje y mejorar la convivencia en uno de los puntos con mayor afluencia del sistema, TransMilenio adelantó una intervención integral en el Portal 20 de Julio, que ya comienza a reflejar resultados positivos tanto en el comportamiento de los usuarios como en la operación del servicio.

De acuerdo con la entidad, las acciones implementadas combinan pedagogía, cultura, infraestructura y seguridad, en articulación con el Comando de Policía de Transporte Masivo.

Gracias a esta estrategia, se evidenció un incremento del 57% en las validaciones de ingreso al portal, un indicador que refleja una reducción significativa en la evasión del pago.

Sensibilización y convivencia

Como parte del fortalecimiento del tejido social dentro del sistema, TransMilenio ha desarrollado jornadas de sensibilización sobre seguridad y convivencia, con el apoyo de la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.

Adicionalmente, se realizó una toma pedagógica contra el acoso, en coordinación con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Educación, con el fin de socializar las rutas de atención frente a la violencia basada en género y promover la apropiación segura del espacio por parte de mujeres, estudiantes y demás usuarios.

En el marco del convenio TransMilenio–IDPYBA, el Portal 20 de Julio también fue incorporado a los recorridos del equipo veterinario, encargado de evaluar el estado de salud de los animales de compañía que viajan en el sistema, entregar recomendaciones de cuidado y fomentar prácticas responsables.

Cultura y arte como herramientas de transformación

El portal hace parte de la iniciativa “Ensayos sobre la Felicidad en TransMi”, desarrollada en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25. Allí se intervinieron espacios con tres murales gigantes de aproximadamente 500 metros cuadrados, creados por colectivos locales, como parte del convenio “En TransMi Pasan Cosas Buenas”, firmado con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IDIPRON.

Según una encuesta realizada en 2024 por el Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, el 85% de los usuarios considera a TransMilenio un motivo de orgullo, mientras que el 88% rechaza los daños a la infraestructura, lo que confirma el impacto positivo del arte en el sentido de pertenencia ciudadana.

Como parte de las mejoras en infraestructura, en el Portal 20 de Julio se instalaron siete barreras de control de acceso piso a techo, priorizando este punto debido a los altos índices de evasión.

Estos dispositivos cuentan con componentes electromecánicos y validadores de alta tecnología, lo que garantiza un ingreso más ordenado y seguro.

Para garantizar la inclusión, el portal dispone de accesos especiales con barreras de pasillo motorizado, diseñados para personas con discapacidad o de talla grande.

