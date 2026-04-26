¡Se les cayó el negocio! Incendio en Barrios Unidos destapó un desguazadero millonario

Un incendio registrado en el sector de Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos, terminó destapando un caso de presunto desguazadero ilegal que operaba en un inmueble de la zona, según informaron las autoridades.

La situación se conoció cuando una alerta por la emergencia fue atendida por unidades de la Policía Nacional, que llegaron al lugar tras ser notificadas por la central de radio mientras adelantaban labores de patrullaje en el sector.

Al arribar al inmueble, los uniformados verificaron lo que ocurría y, con autorización de uno de los propietarios, ingresaron al sótano de la vivienda. Allí encontraron varias autopartes almacenadas, lo que llamó la atención de los policías que realizaban la inspección.

Durante la revisión del espacio, los agentes detectaron un motor de vehículo que presentaba señales de alteración en sus números de identificación. A partir de ese hallazgo inicial, se amplió la verificación del lugar.

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En el procedimiento fueron ubicados en total 13 motores con sus sistemas de identificación borrados o alterados, lo que encendió las alertas sobre una posible actividad irregular relacionada con autopartes de origen desconocido.

Como resultado de la intervención, dos personas fueron capturadas en el sitio por el delito de falsedad marcaria, mientras avanzaban las verificaciones sobre la procedencia de los elementos encontrados.

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Un incendio en el interior de una vivienda en el sector de #Alcazares de #BarriosUnidos fue la evidencia de una red delincuencial que ocultaba 13 motores de vehículos con sus sistemas de identificación borrados. 2️⃣ personas fueron capturadas por el delito de falsedad marcaria. pic.twitter.com/ycKbMehR4t — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 26, 2026

Las autoridades informaron que los motores incautados están avaluados en cerca de 250 millones de pesos. Tanto los capturados como los elementos decomisados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso correspondiente.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa que pueda afectar la seguridad, utilizando la línea de emergencia 123 o acercándose al CAI más cercano.