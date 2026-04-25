Resumen: Tras un despliegue del ‘Plan Candado’ coordinado entre unidades terrestres y el helicóptero Halcón, la Policía recuperó un vehículo hurtado en el sector de Normandía. El sospechoso, que emprendió la huida hasta el barrio San Miguel, fue capturado en una zona boscosa con un arma de fuego y un arma blanca en su poder; además, las autoridades confirmaron que el detenido ya contaba con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

¡Perseguido por cielo y tierra! Cayó hombre con antecedentes tras robar un vehículo en el occidente de Bogotá

Una alerta ciudadana por el hurto de un vehículo en el sector de Normandía activó un amplio despliegue de la Policía que terminó con la captura del presunto responsable y la recuperación del automotor.

El hecho se registró cuando las autoridades recibieron el reporte del robo, lo que permitió poner en marcha de inmediato un operativo articulado bajo la estrategia del ‘Plan Candado’. En la acción participaron unidades en tierra y el helicóptero Halcón, que apoyó desde el aire el seguimiento del vehículo.

Gracias a esta coordinación, los uniformados lograron ubicar el recorrido del sospechoso mientras se desplazaba por diferentes vías de la ciudad, intentando evadir a las autoridades. La persecución se extendió hasta el barrio San Miguel, donde el conductor decidió abandonar el automotor en un intento por escapar.

Captura tras intento de fuga

Luego de dejar el vehículo, el hombre trató de ocultarse en una zona boscosa cercana, pero fue localizado minutos después por los policías que participaban en el operativo. La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlo y proceder con su captura.

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Durante el procedimiento, las autoridades confirmaron la recuperación del vehículo reportado como hurtado. Además, al detenido le fueron incautados un arma de fuego y un arma cortopunzante que llevaba consigo al momento de ser interceptado.

Antecedentes y judicialización

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De acuerdo con la información oficial, el capturado cuenta con antecedentes judiciales por delitos relacionados con hurto y tráfico de estupefacientes, lo que será tenido en cuenta dentro del proceso en su contra.

Tras una persecución con apoyo aéreo, fue recuperado un vehículo hurtado en Normandía. Gracias a la denuncia oportuna, la Policía activó el plan candado con el helicóptero Halcón y patrullas en tierra, siguió al sospechoso hasta San Miguel y lo capturó cuando intentaba ocultarse… pic.twitter.com/DXLoeK2s4d — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 25, 2026

Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para avanzar en su judicialización por los hechos ocurridos.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación delictiva a través de la línea de emergencias 123, destacando que la colaboración de la comunidad fue clave para la rápida reacción y el resultado del operativo.