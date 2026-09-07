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Resumen: Las autoridades propinaron un golpe al grupo delincuencial ‘Los África’ en Cali, con la judicialización de 18 presuntos integrantes tras 21 allanamientos en cinco sectores de la ciudad. La investigación señala a la estructura por tráfico local de estupefacientes y su presunta participación en seis homicidios. Durante los operativos fueron incautados cerca de 97,6 kilos de cocaína, marihuana, armas, municiones y más de $66 millones en efectivo. Además, fue desmantelado un laboratorio artesanal que funcionaba en la cocina de una vivienda.

¡Se les cayó el negocio! Golpe a ‘Los África’ dejó 18 capturados y una millonaria incautación de droga en Cali

Un nuevo golpe contra una estructura señalada de participar en diferentes actividades delictivas fue ejecutado en Cali, Valle del Cauca, donde las autoridades judicializaron a 18 presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los África’.

De acuerdo con la investigación, la organización tendría como una de sus principales actividades el tráfico local de estupefacientes en el barrio El Retiro y sectores cercanos. Las diligencias también permitieron establecer su presunta relación con varios hechos violentos registrados en la ciudad.

El operativo fue desarrollado como parte de las estrategias de enfoque territorial y análisis criminal de la Fiscalía General de la Nación, mediante una investigación liderada por un fiscal de la Seccional Cali y apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional.

Una red de abastecimiento de drogas

Las labores de policía judicial permitieron establecer que ‘Los África’ se abastecían de narcóticos procedentes de Putumayo, Dagua y el norte del Valle del Cauca.

Según la investigación, estas sustancias eran trasladadas para posteriormente ser distribuidas, comercializadas y expendidas principalmente en El Retiro y sus alrededores.

Parte de los estupefacientes, además, era procesada en un laboratorio artesanal instalado en la cocina de una vivienda de la urbanización Barranquilla. El lugar habría sido utilizado para preparar sustancias que posteriormente eran destinadas al grupo delincuencial. El laboratorio fue desmantelado durante las diligencias adelantadas por las autoridades.

Investigan su relación con seis homicidios

La investigación también relacionó a los presuntos integrantes de ‘Los África’ con al menos seis homicidios ocurridos entre febrero y mayo de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía, cinco de estos casos corresponden a homicidios en grado de tentativa, mientras que entre las víctimas identificadas hay cuatro menores de edad.

Las autoridades atribuyen estas conductas a algunos de los procesados, de acuerdo con la responsabilidad individual establecida dentro de la investigación.

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21 allanamientos en distintos sectores de Cali

Para avanzar en el proceso se realizaron 21 diligencias de allanamiento y registro en los barrios El Retiro, Urbanización Barranquilla, Las Ceibas, La Independencia y Llano Grande.

Como resultado de estas acciones fueron materializadas 13 órdenes de captura y se produjeron cinco capturas en flagrancia.

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Durante los procedimientos también fueron incautados aproximadamente 97,6 kilos de cocaína y cinco kilos de marihuana, además de más de $66 millones en efectivo.

#EsNoticia | Golpe contundente a la estructura criminal ‘Los de Afrika’ En Cali, la Policía Nacional, en coordinación con la @FiscaliaCol, desarticuló el GDCO ‘Los de Afrika’ con la captura de 18 de sus integrantes, señalados por delitos de concierto para delinquir, homicidio,… pic.twitter.com/ZWEbRvn9We — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 2, 2026

El operativo permitió, además, sacar de circulación siete armas de fuego y más de 430 cartuchos de diferentes calibres. Entre los elementos encontrados también había proveedores, una mira telescópica, equipos de comunicaciones, chalecos blindados, teléfonos celulares y documentación que quedó a disposición de la investigación.

¿Qué delitos les imputaron?

La Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con la responsabilidad individual atribuida a cada uno, diferentes delitos relacionados con las actividades investigadas.

Entre ellos están concierto para delinquir agravado, homicidio, homicidio en grado de tentativa, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y destinación ilícita de bien inmueble.

Además, la Fiscalía solicitó la suspensión del poder dispositivo del inmueble utilizado para el expendio, con fines de adelantar un proceso de extinción del derecho de dominio.

¿Qué pasó con los capturados?

Tras las audiencias correspondientes, un juez determinó que 13 de los presuntos integrantes fueran privados de la libertad en centro carcelario, mientras que tres más recibieron medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.

Las otras dos personas continúan vinculadas al proceso en libertad.

La Fiscalía señaló que la investigación permitió afectar la estructura desde distintos frentes, tanto por sus presuntas actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes como por los hechos violentos que son materia de investigación judicial.