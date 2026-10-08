¡Se les cayó el disfraz! Falsos policías que atracaban camiones en las carreteras terminaron capturados

Resumen: La Policía Nacional desarticuló una red de piratería terrestre en la operación Escudo Central, dejando 10 capturados y mercancía recuperada.
La estructura delincuencial utilizaba prendas de uso privativo de la Fuerza Pública e instalaba puestos de control falsos sobre las vías para interceptar camiones de carga mediante intimidaciones con armas de fuego. Según las investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, los criminales perfilaban principalmente automotores que transportaban productos perecederos, afectando gravemente a transportadores y empresas logísticas del país.
El operativo culminó con 10 personas capturadas por orden judicial tras una serie de diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea en Bogotá y en los municipios tolimenses de Coello, Espinal, Guamo y Saldaña.
Las autoridades determinaron que esta organización criminal participó durante los años 2025 y 2026 en al menos seis eventos de hurto masivo, generando una afectación económica cercana a los 1.386 millones de pesos.
Durante las intervenciones, los uniformados lograron incautar un arma de fuego, equipos de comunicación y teléfonos celulares, además de recuperar vehículos de carga, autopartes y mercancías sustraídas.
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Tras las respectivas diligencias de captura, los implicados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos imputados.
Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y control operativo para salvaguardar los corredores viales nacionales y garantizar la seguridad de los conductores que movilizan la economía colombiana.
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