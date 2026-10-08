¡Buscan sembrar terror! Bandera del ELN y cilindro sospechoso paralizaron el sur de Barranquilla para generar zozobra

Resumen: Las autoridades confirmaron que el hallazgo de propaganda del ELN y un aparente explosivo en el puente de la avenida Murillo es una táctica psicológica diseñada exclusivamente para infundir miedo en la ciudadanía

Minuto30.com .- Con el claro objetivo de generar miedo y alterar la tranquilidad de los ciudadanos, desconocidos instalaron la madrugada de este jueves 8 de octubre una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) acompañada de un cilindro sospechoso en el sur de Barranquilla. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que esta acción obedece a una táctica de intimidación psicológica para paralizar la ciudad y sembrar terror en plena vía pública.

El hallazgo, que logró su cometido inicial de causar alarma entre los transeúntes, se registró sobre las 4:00 a.m. en las inmediaciones del puente de la avenida Murillo con la carrera Circunvalar. Este punto limítrofe es una arteria vial neurálgica que conecta directamente a la capital del Atlántico con el municipio metropolitano de Soledad, lo que maximizó el impacto visual y el caos vehicular.

Para prevenir cualquier tragedia y desactivar la amenaza, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó sus protocolos máximos de seguridad. La vía fue cerrada, lo que derivó en congestión y desvíos masivos en las primeras horas del día, mientras las unidades especializadas en antiexplosivos acordonaban el área para inspeccionar el artefacto, según revelaron medios locales.

«Buscan generar zozobra»

Frente al clima de pánico que se apoderó del sector, la Policía Metropolitana emitió un comunicado para llevar calma y desestimar el poder de la estructura armada en la ciudad, aclarando que el objetivo principal de los delincuentes es la manipulación psicológica.

“La Policía Nacional informa que, frente a los hechos registrados este 8 de octubre en la avenida Murillo, a la altura del puente que conecta con el municipio de Soledad, unidades policiales hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área, con el fin de garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”, reportó la institución.

Los mandos policiales explicaron que abandonar elementos que simulan ser artefactos explosivos de alto poder, acompañados de propaganda subversiva, es una estrategia reiterativa de estos grupos para generar zozobra, proyectar una falsa imagen de control territorial y doblegar mediante el miedo a la población civil, sin que esto represente necesariamente una capacidad bélica real en la zona urbana.