Resumen: Dos hombres fueron capturados en el barrio La Española (Engativá) tras hurtar un vehículo solicitado por plataforma. Los delincuentes intimidaron al conductor con armas blancas, pero el vehículo se bloqueó metros adelante. Gracias al ‘Plan Candado’, la Policía recuperó el automotor y puso a los implicados (uno con antecedentes) a disposición de la Fiscalía.

¡Se les apagó el carro en plena huida! Capturan a dos delincuentes que robaron a conductor de plataforma en Engativá

En una rápida operación, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres señalados de robar un vehículo en el barrio La Española, localidad de Engativá. Los presuntos delincuentes habrían usado la modalidad de “falso servicio” para abordar a la víctima y despojarla de sus pertenencias.

El modus operandi: engaño y violencia

Según el reporte oficial, el hurto se produjo cuando los atacantes solicitaron un servicio de transporte mediante una plataforma digital. Al llegar al punto de encuentro, tres hombres intimidaron al conductor con armas cortopunzantes, obligándolo a entregar el automotor y sus objetos de valor.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, destacó la efectividad de la reacción policial:

Esto le podría interesar: ¡Tenía cuentas pendientes con la justicia! Tras cinco meses de búsqueda, capturan al presunto asesino de un joven en El Santuario

“La central de radio alertó sobre el hurto y la víctima manifestó la agresión. El automóvil se apagó metros más adelante por sus sistemas de seguridad, lo que, sumado a la rápida intervención de nuestras patrullas, permitió interceptar a los responsables”.

Pensaron que el crimen era su vía de escape, pero se les acabó la ruta a dos hombres que tras solicitar un servicio de plataforma en #Engativá, intimidaron con arma cortopunzante al conductor para huir con el botín. No contaban con que policías les seguían los pasos. pic.twitter.com/bs2FzKO1Og Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 21, 2025

Captura y antecedentes judiciales

La detención se realizó tras activar un perímetro de búsqueda (Plan Candado) en el noroccidente de la ciudad. Uno de los capturados tenía anotaciones judiciales previas por hurto, lo que complica su situación ante la justicia. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante 2025, Engativá ha intensificado sus operativos de seguridad: 1.787 personas han sido capturadas por distintos delitos y 67 vehículos recuperados y devueltos a sus propietarios en la zona.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave para combatir el robo de automotores y garantizar la judicialización de los responsables.