Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se les acabó la rumba! Megatoma en Suba deja dos bares sellados por exceso de ruido e irregularidades en su funcionamiento

    Las acciones se adelantaron tras reiteradas quejas de la comunidad por afectaciones a la convivencia.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se les acabó la rumba! Megatoma en Suba deja dos bares sellados por exceso de ruido e irregularidades en su funcionamiento
    Foto: Secretaría de Seguridad.
    ¡Se les acabó la rumba! Megatoma en Suba deja dos bares sellados por exceso de ruido e irregularidades en su funcionamiento

    Resumen: Durante una megatoma en el sector del Rincón, en Suba, las autoridades sellaron dos bares por exceso de ruido y falta de documentación, y adelantaron controles preventivos con requisas y verificación de antecedentes a más de 150 personas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos establecimientos nocturnos fueron suspendidos durante un operativo de control adelantado en la localidad de Suba, como parte de una megatoma liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

    La intervención se realizó en el sector del Rincón, luego de reiteradas quejas de la comunidad por afectaciones a la convivencia, especialmente relacionadas con el ruido excesivo y el incumplimiento de la normatividad vigente por parte de algunos establecimientos abiertos al público.

    De acuerdo con las autoridades, uno de los bares intervenidos mantenía música a un volumen muy superior al permitido, incluso en horas de la madrugada. Vecinos del sector habían denunciado en repetidas ocasiones que el ruido impedía el descanso y alteraba la tranquilidad del barrio. Durante la inspección, los uniformados comprobaron que el sonido se percibía fuera del local y a lo largo de toda la cuadra, lo que llevó a la suspensión inmediata del establecimiento.

    Esto le podría interesar: ¡Último adiós! Definida la fecha y el lugar del funeral de Yeison Jiménez: Bogotá se prepara para despedirlo

    ¡Se les acabó la rumba! Megatoma en Suba deja dos bares sellados por exceso de ruido e irregularidades en su funcionamiento

    Foto: Secretaría de Seguridad.

    El segundo cierre se produjo tras evidenciar que el lugar no contaba con la documentación legal requerida para operar. Entre las irregularidades detectadas se encontraba la ausencia de permisos obligatorios, razón por la cual las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento hasta que se cumpla con los requisitos exigidos por la ley.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    La megatoma no solo se concentró en los controles a establecimientos comerciales. En los alrededores del Portal de TransMilenio de Suba se desplegaron acciones preventivas para fortalecer la seguridad ciudadana. Allí se desarrolló un ‘plan avispa’ en semáforos y puntos estratégicos, en el que fueron requisadas y verificadas más de 150 personas, con el objetivo de prevenir hurtos y otros delitos.

    ¡Se les acabó la rumba! Megatoma en Suba deja dos bares sellados por exceso de ruido e irregularidades en su funcionamiento

    Foto: Secretaría de Seguridad.

    Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se reiteró que este tipo de operativos continuarán realizándose en diferentes localidades de la ciudad, como parte de la estrategia para mejorar la convivencia y garantizar entornos más seguros para la ciudadanía.

    Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de la denuncia ciudadana e invitaron a reportar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.