Resumen: Durante una megatoma en el sector del Rincón, en Suba, las autoridades sellaron dos bares por exceso de ruido y falta de documentación, y adelantaron controles preventivos con requisas y verificación de antecedentes a más de 150 personas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

¡Se les acabó la rumba! Megatoma en Suba deja dos bares sellados por exceso de ruido e irregularidades en su funcionamiento

Dos establecimientos nocturnos fueron suspendidos durante un operativo de control adelantado en la localidad de Suba, como parte de una megatoma liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La intervención se realizó en el sector del Rincón, luego de reiteradas quejas de la comunidad por afectaciones a la convivencia, especialmente relacionadas con el ruido excesivo y el incumplimiento de la normatividad vigente por parte de algunos establecimientos abiertos al público.

De acuerdo con las autoridades, uno de los bares intervenidos mantenía música a un volumen muy superior al permitido, incluso en horas de la madrugada. Vecinos del sector habían denunciado en repetidas ocasiones que el ruido impedía el descanso y alteraba la tranquilidad del barrio. Durante la inspección, los uniformados comprobaron que el sonido se percibía fuera del local y a lo largo de toda la cuadra, lo que llevó a la suspensión inmediata del establecimiento.

El segundo cierre se produjo tras evidenciar que el lugar no contaba con la documentación legal requerida para operar. Entre las irregularidades detectadas se encontraba la ausencia de permisos obligatorios, razón por la cual las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento hasta que se cumpla con los requisitos exigidos por la ley.

La megatoma no solo se concentró en los controles a establecimientos comerciales. En los alrededores del Portal de TransMilenio de Suba se desplegaron acciones preventivas para fortalecer la seguridad ciudadana. Allí se desarrolló un ‘plan avispa’ en semáforos y puntos estratégicos, en el que fueron requisadas y verificadas más de 150 personas, con el objetivo de prevenir hurtos y otros delitos.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se reiteró que este tipo de operativos continuarán realizándose en diferentes localidades de la ciudad, como parte de la estrategia para mejorar la convivencia y garantizar entornos más seguros para la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de la denuncia ciudadana e invitaron a reportar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.