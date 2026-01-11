Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Qué no lo tome por sorpresa! Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

    Conozca los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué no lo tome por sorpresa! Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

    Resumen: A continuación, los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero de 2026

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este lunes festivo 12 de enero de 2026 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad. ¡Programa tu recorrido y evita contratiempos!

    ¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

    Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

    Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

    Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

    Los corredores con pico y placa regional

    A continuación, los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero de 2026:

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
    Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
    Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
    Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
    Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
    Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
    Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
    Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
    Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

    ¡Madrúgale al plan retorno, recuerda que el próximo lunes festivo 12 de enero, hay #PicoYPlacaRegional!

    La medida funciona así:

    ✅De 12 m. a 4 p.m. solo ingresan los carros de placa PAR
    ✅De 4 p.m. a 8 p.m. solo ingresan los carros con placa IMPAR pic.twitter.com/w5yHTVingl
    — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 11, 2026

    El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.