¡Qué no lo tome por sorpresa! Este lunes festivo 12 de enero hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá

Minuto30.com .- Este lunes festivo 12 de enero de 2026 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a la ciudad. ¡Programa tu recorrido y evita contratiempos!

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 12 de enero?

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Los corredores con pico y placa regional

A continuación, los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero de 2026:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.