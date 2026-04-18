Resumen: Dos hombres fueron capturados y un tercero notificado por las autoridades en el oriente antioqueño, señalados de estar vinculados a homicidios en Marinilla. Según la investigación, harían parte de una estructura criminal y figuraban en el cartel de los más buscados. Las acciones también permitieron recuperar un vehículo y una motocicleta presuntamente usados en actividades ilícitas.

¡Se les acabó la racha! Capturan en Marinilla a presuntos sicarios con largo historial delictivo

Tres personas incluidas en el cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia fueron llevadas ante la justicia en medio de operativos adelantados en el oriente del departamento.

Las acciones permitieron la captura de dos de los señalados y la notificación judicial de un tercero, en procedimientos orientados a esclarecer hechos violentos registrados en esta subregión.

Los resultados hacen parte de una ofensiva liderada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y su Grupo de Vida, dentro de la estrategia “Juntos por Antioquia”, con la que se busca impactar estructuras delincuenciales vinculadas a homicidios y otras conductas que afectan la seguridad en varios municipios.

De acuerdo con las autoridades, las labores investigativas permitieron establecer la presunta participación de los tres implicados en hechos ocurridos principalmente en Marinilla.

Perfil de los capturados y su prontuario criminal

Entre ellos se encuentra alias “La Chigua”, de 19 años y oriundo de Andes, quien, según la investigación, haría parte de la estructura criminal conocida como “La Terraza”.

Su rol estaría relacionado con la venta de estupefacientes y actividades de vigilancia para alertar sobre la presencia de la fuerza pública, facilitando así acciones delictivas.

Otro de los señalados es alias “Cone”, de 26 años, natural de Montelíbano, Córdoba, quien sería presunto sicario de una organización con injerencia en el oriente antioqueño. Las autoridades lo vinculan con un homicidio ocurrido el 13 de septiembre de 2025 en Marinilla.

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El tercer implicado, alias “Puchas”, de 42 años y oriundo de San Francisco, también es investigado como presunto integrante de la misma estructura. En su caso, las indagaciones apuntan a una posible participación en un hecho violento registrado el 8 de enero de 2025, igualmente en Marinilla.

Durante el desarrollo de los operativos, las autoridades lograron además la recuperación de un vehículo y una motocicleta que, según las pesquisas, habrían sido utilizados para la comisión de actividades ilícitas en la zona.

La Policía destacó que estas personas hacían parte del listado de los más buscados por homicidio divulgado por la Gobernación de Antioquia, por lo que su judicialización representa un avance en las acciones para contrarrestar este delito en el oriente del departamento.

Tras los procedimientos, los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que al tercer implicado se le notificó una decisión judicial dentro del proceso en su contra. Será la justicia la encargada de definir su situación jurídica, en el marco del debido proceso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para suministrar información que contribuya a prevenir y esclarecer hechos delictivos, resaltando la importancia de la denuncia ciudadana en el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia.